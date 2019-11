Pode chover forte nesta quinta-feira, diz Inmet

Depois de uma espera de dias sem chuva e altas temperaturas a capital sul-mato-grossense amanheceu mais fria com temperaturas amenas nesta quinta-feira (7) com previsão de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e forte chuva à tarde, segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, as temperaturas variam entre 29ºC e 23º na capital com umidade relativa do ar máxima de 85%, que não oferece riscos à saúde da população. As chances de chover são de 71% com cerca de 30 mm.

Já para o estado, o Inmet prevê temperaturas mais altas entre 36ºC de máxima e 18ºC de mínima. O tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva pontualmente forte e trovoadas isoladas, especialmente no centro, oeste e sul do estado.

