Meteorologista afirma que novembro terá chuva mais frequente no MS

A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, falou ao JD1 Notícias que está previsto uma regularização do nível de chuva no Mato Grosso do Sul para o mês de novembro.

Segundo a meteorologista novembro promete chuvas acima da média para todas as regiões do Estado. “Pancadas de chuva mais generalizadas estão estimadas para começar a partir deste domingo (3). Espera-se que a regularização das chuvas ainda nessa primeira quinzena de novembro”, afirmou.

Outubro

O mês de outubro registrou no Mato Grosso do sul estiagem atmosférica com registro de classificação amarela, que segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), é quando a região fica de 5 a 25 dias sem chuva.

Classificação amarela é a primeira de três períodos, a laranja é de uma estiagem de 25 a 45 dias e a linha vermelha seria uma faixa de tempo maior que 45 dias sem chuva.

De acordo com a coordenadora, houve chuvas isoladas em alguns municípios do Estado, e que nenhuma cidade ficou mais de 25 dias sem chuva. “Corumbá que mais tinha período de estiagem choveu ontem” afirmou na sexta-feira (1).

