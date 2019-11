Estiagem fecha Morro do Ernesto

Um dos pontos turísticos de Campo Grande, a fazenda Córrego Limpo, lugar onde fica o famoso Morro do Ernesto, está fechada para acesso público. A decisão é devida a estiagem que a região enfrenta.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues, o nosso estado está classificado como amarelo, de 05 a 25 dias sem chuva, e houve registro de pancadas de chuvas nos últimos dias na capital. Porém, ainda há uma baixa umidade do ar e altas temperaturas.

A gerência da fazenda onde fica o Morro do Ernesto, apreensiva com as condições meteorológicas, decidiu encerrar suas atividades até que as condições meteorológicas melhorem.

A realização de exercícios físicos nessas condições não é recomendada, assim como, até mesmo, a permanência em locais desprotegidos do sol.

A volta do pleno funcionamento do Morro do Ernesto acontecerá no fim da estiagem, que está prevista para os próximos dias.

