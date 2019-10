"Sabadou" em Campo Grande, com clima quente e baixa umidade

A previsão para Campo Grande neste sábado (26) é de altas temperaturas, com baixa umidade relativa do ar. Já na região norte e Sul do Estado estão ocorrendo pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 33ºC, um registro inferior da semana que já marcou máxima de 36°C. A mínima deve ficar em 24ºC.

A umidade relativa do ar na capital não passa dos 60% enquanto no interior do Mato Grosso do Sul,nas regiões Sudoeste, Sul e Norte a umidade pode chegar a 80%. Os ventos são considerados fracos a moderados com rajadas.

Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê termômetros com temperatura máxima de 38ºC, e a mínima deve ficar em 19ºC, com céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na faixa centro-norte.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues, este final de semana será de tempo firme em grande parte do estado, a previsão é de céu claro e parcialmente nublado. Porém, devido a combinação de calor e umidade há a possibilidade chuvas isoladas no período da tarde.

Deixe seu Comentário

Leia Também