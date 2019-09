Com estiagem, capital pode ficar sem fornecimento de água

Com o período de estiagem, o fornecimento de água poderá ficar comprometido em alguns momentos do dia. Em nota emitida nesta terça-feira (10), a Águas Guariroba orienta a população ao consumo consciente da água durante este período de calor e falta de chuva.

“Campo Grande enfrenta um dos piores períodos de estiagem dos últimos anos. As temperaturas continuam acima do normal para esta época, o que faz com o que o consumo de água aumente muito”, explicou em nota.

De acordo com a concessionária, técnicos estão monitorando os níveis de reservatórios da cidade e acionando o sistema de contingenciamento – que possibilita a utilização de água de outras fontes, como os poços profundos, para minimizar o impacto à população.

Casos emergenciais receberão o apoio de caminhões pipa. “A Águas Guariroba pede a compreensão dos moradores pelo transtorno momentâneo e informa que está trabalhando para minimizar ao máximo o impacto do desabastecimento”, concluiu.

