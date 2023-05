Quinta-feira deve ser de sol e clima seco em Campo Grande e MS

Mesmo amanhecendo com um clima mais fresco, a temperatura pode se elevar rapidamente nesta quinta-feira (4) e trazer a sensação de calor e um ar mais seco em Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

Na capital sul-mato-grossense, por exemplo, o dia começou com os termômetros marcando 20°C, mas a máxima pode chegar a 29°C e sem qualquer previsão de chuva.

A meteorologia ainda ressalta que algumas áreas do Estado, como Pantanal e Norte serão as mais afetadas pelo calorão nesta quinta, com temperaturas superiores aos 30°C.

A região do bolsão promete ter um dia mais estável, com sol e poucas nuvens e as temperaturas máximas podendo chegar até os 30°C.

Situação semelhante a que acontece no sul de Mato Grosso do Sul, que promete ter dia ensolarado, mas as máximas podem ser iguais de Campo Grande, próximo aos 29°C e sem qualquer previsão de chuva.

