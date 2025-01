Quinta-feira pode ter chuva em várias regiões de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul pode enfrentar uma pequena instabilidade no tempo nesta quinta-feira (9), devido à possibilidade de pancadas de chuvas e até tempestades que estão previstas para várias regiões do Estado, inclusive em Campo Grande, que amanheceu com o céu bastante nublado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), esta situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao aquecimento diurno. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorece a formação de instabilidades no Estado.

Em relação às temperaturas, Campo Grande amanheceu com o céu bastante nublado e dando pouco espaço para aparição do sol nas primeiras horas do dia. Conforme o centro de meteorologia, as mínimas abriram o dia na casa dos 24°C, enquanto a máxima deve chegar aos 34°C até o período da tarde.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 18°C e máximas de até 39°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste do estado. Para região pantaneira esperam-se mínimas de 25°C e máximas de 35°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas de 22°C e máximas 37°C. Dourados pode chegar a 39°C, com mínima de 22°C. Já em Corumbá a variação será de 26°C e 35°C. Na região de fronteira, em Ponta Porã, a mínima fica em 23°C e máxima de 35°C.

