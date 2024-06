Quinta-feira será quente e com promessa de forte calor em MS

A quinta-feira (20) promete ser quente em Mato Grosso do Sul, pois mesmo com uma mínima possibilidade de chuva, as regiões enfrentarão um forte calor, provocado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em grande parte do estado, a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Porém, há probabilidade para aumento de nebulosidade e com pequena chance para pancadas de chuvas nas regiões sudoeste, sudeste e sul do estado.

Para essa quinta-feira estão previstas mínimas de 18 e máximas entre 32°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 22°C e máximas entre 35°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 16°C e máximas entre 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20°C e máximas de 31°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h

