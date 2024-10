Rio Paraguai registra o menor nível na história de sua medição

A seca extrema que afeta algumas regiões do Brasil também afetou o Rio Paraguai, que nesta quarta-feira (16) atingiu o menor nível da série histórica, segundo medição feita pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) na estação de monitoramento de Ladário, no interior do Estado.

A cota do rio atingiu -68 cm, a menor marca em 124 anos de monitoramento. A seca não atingiu só a cidade de Ladário, com Porto Murtinho atingindo a marca de 60 cm, que também é a menor já registrada na história e 13 cm abaixo da cota mínima anterior, que foi registrada a mais de 50 anos atrás.

Conforme boletim do SGB, caso as chuvas continuem abaixo do normal na região, a tendência é que a situação se agrave ainda mais.

“Com base no prognóstico e nas informações passadas, é provável que o nível do rio em Ladário continue baixo e, considerando os anos mais críticos, pode permanecer abaixo de 10 cm até a primeira quinzena de dezembro. Isso sugere que o rio pode descer ainda mais ou se manter nesse patamar crítico por algumas semanas”, informa o documento.

A seca, no entanto, pode melhorar caso a previsão meteorológica para as próximas semanas se confirme, já que ela prevê um total de 32 mm de chuva para a região, o que seria um início ao processo de recuperação do rio.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também