Sábado começa com tempo "frio" na capital

A previsão do tempo para este sábado (6) é de céu nublado com chuva isolada e alguns períodos com o céu parcialmente nublado em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Instituto, as temperaturas podem oscilar entre a mínima de 18ºC e máxima de até 24ºC com umidade relativa do ar mínima de 55% e máxima de 90%.

Já para o Mato Grosso do Sul, a previsão do Inmet é de céu Nublado a parcialmente nublado com chuva isolada com acumulado na madrugada no sul e sudeste do estado.

As demais áreas ficarão nubladas com períodos de parcialmente nublado e chuvas isoladas. As temperaturas podem variar de 12ºC, a mínima, até os 29ºC, a máxima, também com umidade relativa do ar máxima de 95%.

