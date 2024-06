Supremo dá 18 meses para o Legislativo criar lei de preservação do Pantanal

Vinícius Santos com informações do STF

Saiba Mais Meio Ambiente MS firma pacto interfederativo de prevenção e controle de incêndios no Pantanal

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, em uma sessão realizada nesta quinta-feira (6), que o Congresso Nacional tem sido omisso em criar uma lei específica para a preservação do Pantanal Mato-grossense. A decisão foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 63, relatada pelo ministro André Mendonça.

A maioria dos ministros do STF concordou com Mendonça, que defendeu a necessidade de uma regulamentação para garantir a proteção desse importante bioma. Embora existam leis estaduais e discussões no Senado sobre o assunto, Mendonça argumentou que ainda é preciso uma lei federal específica para o Pantanal.

Com base nessa decisão, o Legislativo terá um prazo de 18 meses para criar e aprovar uma nova lei. Caso isso não aconteça, o STF poderá determinar medidas adicionais, substitutivas ou supletivas para garantir o cumprimento da preservação ambiental.

No entanto, dois ministros do STF discordaram da decisão. Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes afirmaram que a edição do novo Código Florestal, em 2012, que prevê normas para proteção do Pantanal, e as leis estaduais de Mato Grosso (MT) e de Mato Grosso do Sul (MS) demonstram que não há omissão legislativa sobre o tema.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Meio Ambiente MS firma pacto interfederativo de prevenção e controle de incêndios no Pantanal

Deixe seu Comentário

Leia Também