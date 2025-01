Temperaturas ficam altas nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul

O clima em Mato Grosso do Sul segue bastante estável e não há grandes perspectivas de mudanças para estes primeiros dias do ano de 2025. Nesta quinta-feira (2), a tendência é de sol e máximas podendo alcançar 37° em algumas regiões do Estado.

Porém, segundo a meteorologia, há chances de ocorrer pancadas de chuvas ao longo desta quinta-feira.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas podem ser de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22-26°C e máximas entre 29-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.

