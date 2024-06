Tempo seco breca chegada de frente fria e calor se mantém nesta terça em MS

O tempo seco e quente em Mato Grosso do Sul segue brecando a aproximação de uma frente fria que poderia mudar o cenário climático. Nesta terça-feira (18), a tendência é que o clima fique estável, com sol e variação nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação de bloquear a chegada da frente fria é decorrente de uma massa de ar quente e seca, que também inibe a formação de nuvens carregadas e chuvas.

Estão previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 29-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 18-24°C e máximas entre 32-35°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 13-17°C e máximas entre 31-34°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Além disso, são esperados baixos valores de UR entre 15-45%, com destaque para as regiões bolsão, pantaneira e centro-norte do estado

