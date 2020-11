Tempo segue firme e temperaturas voltam a subir em todo Estado

Sem probabilidade de chuva, o tempo em Mato Grosso do Sul continua com céu claro e vento fraco em todas as regiões nesta quarta-feira (4). As temperaturas também devem subir gradativamente em todo o Estado durante a semana.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a umidade relativa do ar tem uma queda e varia de 30% a 70% ao longo do dia.

Temperaturas em MS poderão variar entre de 16 °C a 35 °C e na capital a variação está estimada em 18 °C a 30 °C.

