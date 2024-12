Último sextou do ano deve ser de calor e quase nada de chuva em MS

A última sexta-feira (27) do ano deve ser de tempo estável, calor e aumento gradativo nas temperaturas após um amanhecer mais fresco em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

Por outro lado, nas regiões norte, leste e bolsão há possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada devido a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 30-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-24°C e máximas entre 33-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-33°C.

