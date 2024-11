Vem água aí! Frente fria avança pelo oceano e deve provocar chuva intensa em MS

O tempo deve ficar instável em Mato Grosso do Sul entre hoje (20) e amanhã (21), de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A previsão é de chuvas intensas ocasionadas pelo avanço de uma frente fria oceânica.

Ainda conforme o Cemtec, a instabilidade também é resultado do aquecimento diurno aliado à umidade do ar.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta com validade até esta quinta-feira, sobre o risco de chuvas intensas nos 79 municípios do Estado. Conforme o boletim, pode chover de 30 a 60 mm ou de 50 a 100 mm em um único dia, ocasionando alagamentos.

De acordo com o Inmet, há previsão de ventos entre 60 e 100 Km/h e é preciso se atentar para os riscos como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Previsão do tempo

A previsão do Cemtec para esta quinta-feira é de chuva em todo o estado mas com temperaturas entre 20 e 34ºC para as regiões sul, leste e sudeste do estado. No Pantanal e sudoeste de Mato Grosso do Su os termômetros devem registrar mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínima de 23ºC e máxima de 36°C. Em Campo Grande, mínimas de 22ºC e máxima de 30°C. Confira abaixo as temperaturas nas principais cidades do estado nesta quinta-feira (21).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também