Abracadabra! Circo Mundo Mágico estreia dia 19 no Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês abre, mais uma vez, suas portas para a magia do circo. A partir desta sexta-feira (19), o Circo Mundo Mágico se apresenta na Capital e levanta acampamento no estacionamento do Bosque.

O circo, que já visitou todas as regiões do país, traz à Cidade Morena um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas.

As sessões serão diariamente às 20h. Já aos sábados, domingos e feriados, haverá sessão às 16h, 18h, e 20h. Vale ressaltar que crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia entrada. Estudantes, professores e idosos acima de 60 anos também pagam meia (obrigatório a apresentação do documento com foto).

Os valores vão de R$ 30 a 60,00 sendo nos setores lateral, central e camarote. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou direto na bilheteria.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também