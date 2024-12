Abre e fecha: Confira o que funciona na Capital nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

2025 já está batendo na porta, e com ele vieram as mudanças no horário de funcionamento dos estabelecimentos em Campo Grande. Confira:

Shoppings

Shopping Campo Grande – No dia 31 estará aberto das 10h às 18h. Já no dia 1º funcionará das 10h às 22h, com apenas áreas de alimentação e lazer atendendo ao público.

Shopping Pátio Central – Atendimento das 8h às 16h no dia 31 e fechado no dia 1º de janeiro.

Shopping Norte Sul Plaza – Aberto das 10h às 17h no dia 31 de dezembro. No dia 1º, praça de alimentação e lojas de lazer ficarão abertas das 11h às 21h.

Shopping Bosque dos Ipês – No dia 31, aberto das 10h às 18h. No dia 1° de janeiro, apenas alimentação e lazer estarão abertos das 11h às 21h.

Comércio

Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), o comércio da Capital poderá funcionar até às 16h do dia 31 de dezembro, com exceção aos shoppings e centros comerciais e hipercenters, que nesses dias encerram o expediente às 19h.

Já no dia 1° de janeiro, não abrirão as portas.

Supermercados

No último dia de 2024 os supermercados funcionarão até às 20h. Mas não poderão abrir no dia 1° de janeiro, conforme a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS).

Mercadão Municipal

O mercadão estará aberto das 6h até às 12h no dia 31. Já no dia 1°, não haverá atendimento.

Camelódromo

No dia 31 de dezembro o Camelódromo irá funcionar das 8h às 17 horas, já no dia 1° de janeiro não haverá atendimento.

Feira Central

Não haverá atendimento do dia 30 de dezembro a 1° de janeiro de 2025, retornando os trabalhos no dia 2.

Bioparque Pantanal

Não terá expediente entre os dias 30 de dezembro a 6 de janeiro de 2025, quando estará fechado ao público para manutenção.

Parque das Nações Indígenas

O Parque abrirá das 6h às 18h todos os dias.

Casa da Saúde

Estará fechada nos dois dias, retornando o atendimento ao público no dia 2 de janeiro.

Bancos

Nos dias 31 e 1º não haverá expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas. Na Capital, as agências bancárias retornam ao atendimento normal no dia 2 de janeiro.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas nos dois dias, e não terá serviço de entregas de encomendas. O atendimento retornará ao normal no dia 2 de janeiro.

Coleta de Lixo

No dia 31 acontecerá uma hora mais cedo. E em 1º de janeiro, a coleta será paralisada.

Segurança

Somente a Depac-Centro, Depac-Cepol e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) estarão abertas nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro.

