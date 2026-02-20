Carnaval se despede nas ruas e parque recebe show gratuito da Rosa de Saron no fim de semana

O fim de semana em Campo Grande promete agradar públicos de todas as idades. A sexta-feira é marcada pelo tradicional Enterro dos Ossos, que encerra o Carnaval com muita animação em diferentes pontos da cidade.

No sábado, o destaque vai para o show gratuito da banda Rosa de Saron, no Parque das Nações Indígenas, reunindo fãs para uma apresentação especial dentro da Campanha da Fraternidade.

E, para quem ainda tem fôlego, o domingo segue em clima de despedida do Carnaval, com eventos que prolongam a festa antes da volta à rotina.

SEXTA-FEIRA (20)

On The Monsters: Classic & New Metal - O Irlandês Pub abre a programação com as bandas On The Road e Monsters, reunindo clássicos do rock e heavy metal em uma mesma noite.

Horário: 17h

Local: O Irlandês Pub

Entrada: gratuita até 20h

Ghibli Fest – Studio Ghibli - O Cinemark apresenta o filme As Memórias de Marnie na mostra especial dedicada ao Studio Ghibli.

Horário: 19h40

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande

Entrada: consultar valores

Sexta Super com Banda Nova Era - O Clube Estoril realiza mais uma edição do baile Sexta Super, animado pelo show da Banda Nova Era.

Horário: 20h

Local: Clube Estoril

Entrada: a partir de R$ 17,50

Sexta Blues Nacional - A banda Plebheus comanda quatro horas de rock nacional, com repertório que vai de Tim Maia e Pitty a Mamonas Assassinas e Raimundos.

Horário: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: a partir de R$ 20

Folia da Gikka – Enterro dos Ossos - Fechando o último sextou de carnaval, a DJ Gikka assume o som ao lado do DJ Renê e de Gustavo Freitas.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar

Entrada: a partir de R$ 15

SÁBADO (21)

Feira São Bento - A Praça República do Líbano recebe uma edição voltada à gastronomia e atrações culturais, com programação para toda a família.



Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano

Entrada: gratuita Rosa de Saron - A banda de rock gospel Rosa de Saron realiza apresentação gratuita como parte das ações da Campanha da Fraternidade. No repertório, sucessos como “O Sol da Meia-Noite” e “Sem Você”.



Horário: 18h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita Pureza da Flor - A cantora e sambista Luci comanda uma roda de samba no Capivas Cervejaria.



Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10 Queima dos Ossos - O Bar do Zé Carioca promove sua despedida da folia com DJ Naja, Samba do Caramelo, Thales Brisola e outras atrações.



Horário: 15h

Local: Rua General Melo

Entrada: gratuita Bloco Forrozeiros - A Esplanada Ferroviária recebe uma proposta que une Carnaval e forró, reunindo diferentes gerações em um ambiente familiar.



Horário: 17h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: gratuita Bloco Eita - A cantora baiana Majur é a atração nacional do Enterro dos Ossos no Carnaval de Campo Grande, comandando o trio elétrico do bloco.



Horário: 14h

Local: Monumento Maria Fumaça – Avenida Calógeras com Av. Mato Grosso

Entrada: gratuita DOMINGO (22) Espetáculo Peter Pan no Cerrado - A Escola Adote apresenta uma versão regionalizada do clássico infantil, levando a história para o universo do Cerrado.



Horário: 18h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 25 Disco na Rua - O projeto de vinil idealizado pelo DJ Julio Prodigy ocupa o CapivaS com sets especiais.



Horário: 17h

Local: CapivaS

Entrada: gratuita Bloco Tá Dando Onda - O bloco dedicado à música eletrônica reúne DJs locais e nacionais no Monumento Maria Fumaça.



Horário: 15h

Local: Monumento Maria Fumaça

Entrada: gratuita

