Carnaval se despede nas ruas e parque recebe show gratuito da Rosa de Saron no fim de semana

O fim de semana em Campo Grande promete agradar públicos de todas as idades. A sexta-feira é marcada pelo tradicional Enterro dos Ossos, que encerra o Carnaval com muita animação em diferentes pontos da cidade.
No sábado, o destaque vai para o show gratuito da banda Rosa de Saron, no Parque das Nações Indígenas, reunindo fãs para uma apresentação especial dentro da Campanha da Fraternidade.
E, para quem ainda tem fôlego, o domingo segue em clima de despedida do Carnaval, com eventos que prolongam a festa antes da volta à rotina.
SEXTA-FEIRA (20)
On The Monsters: Classic & New Metal - O Irlandês Pub abre a programação com as bandas On The Road e Monsters, reunindo clássicos do rock e heavy metal em uma mesma noite.
Horário: 17h
Local: O Irlandês Pub
Entrada: gratuita até 20h
Ghibli Fest – Studio Ghibli - O Cinemark apresenta o filme As Memórias de Marnie na mostra especial dedicada ao Studio Ghibli.
Horário: 19h40
Local: Cinemark – Shopping Campo Grande
Entrada: consultar valores
Sexta Super com Banda Nova Era - O Clube Estoril realiza mais uma edição do baile Sexta Super, animado pelo show da Banda Nova Era.
Horário: 20h
Local: Clube Estoril
Entrada: a partir de R$ 17,50
Sexta Blues Nacional - A banda Plebheus comanda quatro horas de rock nacional, com repertório que vai de Tim Maia e Pitty a Mamonas Assassinas e Raimundos.
Horário: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: a partir de R$ 20
Folia da Gikka – Enterro dos Ossos - Fechando o último sextou de carnaval, a DJ Gikka assume o som ao lado do DJ Renê e de Gustavo Freitas.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: a partir de R$ 15