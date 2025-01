Aulão gratuito de fitdance promove bem estar nesta sexta-feira no Bosque dos Ipês

Cuidar do corpo e da mente é necessário! Os especialistas afirmam que a prática de exercícios físicos é uma grande aliada na busca pelo equilíbrio e bem estar, refletido tanto no físico como no estado mental. E para promover a discussão e alertar a população sobre o tema, a campanha nacional pelo Janeiro Branco ganhou mais um aliado em Campo Grande: um aulão de dança.

O aulão de Fit Dance acontecerá nesta sexta-feira (24), às 16h, na academia Positivamente do Shopping Bosque dos Ipês. A atividade é gratuita para toda a comunidade. As vagas são limitadas.

