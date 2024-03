Bolo de cenoura e brownie: Jovem confeiteiro da Capital inova nos ovos de Páscoa

O jovem Guilherme Mendes, de 17 anos, já é conhecido em Campo Grande pelos doces que faz desde os 12 anos. Confeiteiro micro empreendedor, desta vez o foco é a Páscoa, que em 2024 será celebrada em 31 de março.

Com a data cada vez mais perto, Guilherme decidiu inovar nos ovos, tradicionalmente feitos de chocolate. "A novidade é o ovo 'bolo de cenoura' e também o 'ovo brownie'. Essa ideia surgiu devido eu ter uma alta demanda de encomenda de bolo de cenoura, então decidi inovar nessa Páscoa e criar os ovos com esses sabores. Mas também estou produzindo os tradicionais de chocolate, conforme as encomendas dos clientes", disse à reportagem.

Guilherme, aos 17 anos

Mesmo sendo tão jovem, Guilherme se rendeu a alma de empreendedor e afirma ter pensado em cada detalhe do catálogo de Páscoa. "Os dois novos sabores são feitos com minha receita autoral. O bolo de cenoura é extremamente fofinho, e o brownie molhadinho. E tem caído 'nas graças' de quem já provou", detalhou ele.

Além dos novos sabores, os ovos trufados ganharam uma "nova cara", embalados com tecido deixando os produtos ainda mais delicados e especiais, chamando a atenção dos clientes. Além da sustentabilidade, já que o jovem é contra o uso excessivo de plástico.

Nessa jornada há alguns anos, o confeiteiro começou no ramo dos doces em 2019, e hoje ja é considerado referência na Capital. Guilherme ainda tem o sonho de abrir sua própria confeitaria na Cidade. “Ser um confeiteiro micro empreendedor é muito mais que apenas fazer bolo, é um mix de responsabilidades que desde muito novo carrego e gosto disso”, finalizou ele.

Aqueles que quiserem encomendar ovos de Páscoa e outros doces produzidos por ele, podem entrar em contato pelo número (67) 9 9341-6768 para consultar valores.

