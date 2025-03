JD1TV: Borracharia móvel oferece atendimento rápido e justo em Campo Grande

Ter um pneu furado pode ser um grande transtorno, especialmente quando não há uma borracharia por perto. Pensando nessa necessidade, Abadial Diniz criou um serviço de borracharia móvel em Campo Grande, oferecendo atendimento rápido e eficiente diretamente no local onde o cliente estiver.

De acordo com Abadiel, o serviço funciona de maneira simples: os clientes entram em contato por telefone ou WhatsApp, (67) 99314-1931, informam a localização e detalham o problema. O profissional, então, se desloca até o local para realizar o reparo.

Caso seja necessário substituir um pneu e ele não tenha o modelo no momento, busca uma solução para garantir que o cliente não precise de guincho ou de outra assistência.

A ideia de montar a borracharia móvel surgiu da experiência de Abadiel como mecânico de caminhões. Ele percebeu que muitas pessoas ficavam sem saber a quem recorrer quando tinham problemas com pneus furados, especialmente em situações em que não tinham estepe ou ferramentas adequadas.

"Nem todo mundo tem um amigo, namorado ou familiar por perto para ajudar. Vi que havia essa necessidade e decidi investir no serviço", contou.

O dia a dia do profissional é intenso. Seu expediente começa às 7h da manhã e pode se estender até à noite, dependendo da demanda. Em média, ele atende de 15 a 20 chamados por dia, número que pode dobrar em dias chuvosos. "Fico na rua o tempo todo. Se tiver cliente precisando, eu atendo", afirmou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também