Burger Fest: maior roteiro gastronômico de hambúrguer acontecerá em Campo Grande

Pela primeira vez, Campo Grande está entre as capitais que receberá o 'Burger Fest' no mês de novembro deste ano. O evento, em celebração aos 12 anos do maior roteiro gastronômico de hambúrguer do Brasil, acontece de 1º a 30 do mês que vem e promete reunir restaurantes, bares e hamburguerias para promover simultaneamente a cultura do hambúrguer de qualidade. Além da Capital de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba também recebem o festival.

Em sua 19ª edição, o evento é apresentado pela marca de Ketchup Heinz, além dos patrocinadores McCain - batata frita oficial do evento e Pepsi Black - refrigerante oficial desta edição, pela primeira vez.

"Para essa edição especial a curadoria selecionou casas e chefs que sempre estiveram presentes no evento e performaram promovendo inovação, qualidade e talento”, afirma o criador do festival, Claudio Baran, que destaca uma das novidades de 2024: o ranking Burger Fest dos 50 melhores hambúrgueres do País, que serão eleitos pela curadoria do festival e pelo voto popular por meio do site: burgerfest.com.br.

As casas participantes vão criar um hambúrguer e um acompanhamento inédito para a edição do evento, a preço livre. “Nosso objetivo é sempre fomentar novas experiências de consumo para o público”, reforça Baran.

'Cidade Morena'

Serão mais de 100 estabelecimentos distribuídos entre os 5 estados. Na Capital Sul-mato-grossense as hamburguerias participantes são: Búfalo Beef Burger, Burger Pub, Carnívoros Burger, La Burgerz, Safari Burger & Grill, Tendas Burger, Vaca Loka e Make Burgers.

12 anos de Burger Fest - 19ª edição

De 1 a 30 de novembro de 2024

