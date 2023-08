Campo-grandense faz tatuagem de 'Larissa Manoela e o milho da discórdia'

Primeiro a jovem atriz Larissa Manoela parou o Brasil na noite do último domingo (13), para ouvir sua história contada no Fantástico, depois rendeu memes e comparações, e agora até tatuagem virou! Isso mesmo, uma tattoo e o caso é de Campo Grande.

"Acho que foi a melhor forma de dizer que tatuagem não precisa de significado". É assim que o empresário André Kodjaoglanian, de 31 anos, descreveu sua nova tatuagem: Larissa Manoela e o polêmico milho verde da praia.

Ao JD1, ele contou que a tatuagem foi feita na madrugada dessa segunda-feira (14), diante toda a repercussão do caso de Larissa Manoela. "Foi uma brincadeira entre amigos! Conheço os meninos do estúdio Dharma há anos. O trampo do Edu é sempre sensacional, então, não hesitei", contou André, rindo da situação.

Para ele, o assunto é sério, mas rendeu bons memes. "Foi uma situação meio chata, mas de forma alguma foi com intuito de uma brincadeira de mau gosto", afirmou.

Ao som de Carrossel, novela que Larissa Manoela ganhou destaque ainda criança, ele mostrou o passo a passo da tattoo que já foi bastante visualizada no Instagram. Confira:

Caso de Larissa Manoela

A atriz, de 22 anos, decidiu falar sobre sua relação rompida com os próprios pais por conta de seu patrimônio. A entrevista foi realizada pela jornalista Renata Capucci e transmitida no Fantástico no último domingo, 13 de agosto.

No programa, Larissa Manoela declarou em tom de desabafo que "estava insuportável" para ela "ouvir tantas mentiras", além de pedir sempre autorização para gastar na praia.

"Aí, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz uma das gravações de áudio que a atriz mostrou na entrevista.

