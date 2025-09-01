Chase Atlantic anuncia turnê com três shows no Brasil

A banda australiana Chase Atlantic anunciou, nesta segunda-feira (1º), a turnê “Lost in South America”, que passará pelo Brasil em novembro de 2025.
O grupo fará três apresentações: 9 de novembro em São Paulo, 11 de novembro em Porto Alegre e 13 de novembro no Rio de Janeiro.
Os ingressos serão vendidos em etapas: a pré-venda para fãs cadastrados no VIP da banda começa nesta terça-feira (2), enquanto a venda geral será liberada na quarta-feira (3), a partir das 10h, pelo site da Ticketmaster.
Locais dos shows
São Paulo: Suhai Music Hall
Porto Alegre: KTO Arena
Rio de Janeiro: Qualistage
Valores e setores no Rio de Janeiro
Os ingressos do show no Rio estão divididos em seis setores, com modalidades de inteira e meia-entrada, além do pacote VIP:
Pista Premium: R$ 820 (inteira) / R$ 410 (meia)
Camarote A: R$ 750 / R$ 375
Camarote B: R$ 750 / R$ 375
Camarote C: R$ 690 / R$ 345
Poltrona: R$ 540 / R$ 270
Pista: R$ 520 / R$ 260
Pacote VIP Aura
O pacote VIP Aura oferece benefícios exclusivos, como entrada antecipada ao setor, crachá comemorativo com cordão (lanyard) e preços diferenciados:
Inteira: R$ 1.455,30
Meia-entrada: R$ 1.004,30
Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes sem juros ou em até oito vezes com juros, com taxa de serviço de 10% para compras online. Cada cliente pode adquirir até oito ingressos, sendo três meias-entradas.
