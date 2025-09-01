Menu
Comportamento

Chase Atlantic anuncia turnê com três shows no Brasil

Ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, com pré-venda para fãs cadastrados e opções de pacotes VIP

01 setembro 2025 - 16h44Carla Andréa

A banda australiana Chase Atlantic anunciou, nesta segunda-feira (1º), a turnê “Lost in South America”, que passará pelo Brasil em novembro de 2025.

O grupo fará três apresentações: 9 de novembro em São Paulo, 11 de novembro em Porto Alegre e 13 de novembro no Rio de Janeiro.

Os ingressos serão vendidos em etapas: a pré-venda para fãs cadastrados no VIP da banda começa nesta terça-feira (2), enquanto a venda geral será liberada na quarta-feira (3), a partir das 10h, pelo site da Ticketmaster.

Locais dos shows

São Paulo: Suhai Music Hall

Porto Alegre: KTO Arena

Rio de Janeiro: Qualistage

Valores e setores no Rio de Janeiro

Os ingressos do show no Rio estão divididos em seis setores, com modalidades de inteira e meia-entrada, além do pacote VIP:

Pista Premium: R$ 820 (inteira) / R$ 410 (meia)

Camarote A: R$ 750 / R$ 375

Camarote B: R$ 750 / R$ 375

Camarote C: R$ 690 / R$ 345

Poltrona: R$ 540 / R$ 270

Pista: R$ 520 / R$ 260

Pacote VIP Aura

O pacote VIP Aura oferece benefícios exclusivos, como entrada antecipada ao setor, crachá comemorativo com cordão (lanyard) e preços diferenciados:

Inteira: R$ 1.455,30

Meia-entrada: R$ 1.004,30

Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes sem juros ou em até oito vezes com juros, com taxa de serviço de 10% para compras online. Cada cliente pode adquirir até oito ingressos, sendo três meias-entradas.

