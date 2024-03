Exposição imersiva 'Van Gogh' chega em Campo Grande em abril; veja valores

Ah, os girassóis! Entusiastas das obras do pintor holandês Van Gogh, artista incompreendido que morreu sem saber a dimensão que seu nome teria no mundo das artes, poderão apreciar a exposição imersiva que ficou famosa ao redor do Brasil. A atração chega em Campo Grande no dia 27 de abril. Os ingressos já estão disponíveis.

A mostra permite que o público faça uma imersão no universo de Van Gogh e de outros quatro dos principais nomes do impressionismo e pós-impressionismo: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor são algumas das obras do espetáculo que têm arrebatado multidões por onde passa.

Com ingressos limitados, a exposição estreia no 2º piso do Shopping Campo Grande, no dia 27 de abril e segue até dia 6 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira).

Foto: Divulgação

Tecnologia e imersão

O espaço permite que os visitantes acessem projeções de alguns dos quadros mais famosos do mundo, com efeitos e movimentos que provocam a sensação de estar dentro das pinturas.

A exposição também cria um conteúdo em um labirinto instagramável, além de um espaço pra café temático e loja de recordações. Ao todo, são quase 2,5 mil m².

Serviço

Espetáculo de projeções imersivas Van Gogh & Impressionistas;

A partir de 27 de abril, em curta temporada;

Segunda a sábado, das 10h às 21h e domingos e feriados, de 12h às 21h;

Shopping Campo Grande - 2º piso;

Ingressos: de R$40 a R$110;

Informações no site.

