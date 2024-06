"Histórias do Porchat": humorista se apresenta em Dourados e Campo Grande

Humor e muitas histórias. O humorista Fábio Porchat irá se apresentar em Mato Grosso do Sul nesta quinta (20) e sexta-feira (21), com “Histórias do Porchat”. As apresentações acontecerão em Dourados e em Campo Grande, respectivamente.

O ator e também comediante desembarcou na Capital Sul-mato-grossense no início da tarde de hoje (20), acompanhado de sua avó, que tem amigas no Estado e irá aproveitar para visitá-las.

Conforme divulgado pela Realiza Shows e Eventos, empresa responsável pelo evento, para a sessão de Dourados e a sessão extra de Campo Grande, já estão quase todos esgotados. O setor A custa R$ 117, setor B R$ 157, setor C R$ 117, setor D R$ 87, setor E R$ 107, setor F R$ 87.

Na Capital, o Porchat irá se apresentar no Teatro Dom Bosco. Clique aqui para mais detalhes ou comprar os ingressos.

