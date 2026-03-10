HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 10/3/2026

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Seu signo é um dos mais precavidos e cautelosos do Zodíaco, mas os astros vão abrir o dia em pé de guerra e avisam que você pode agir sem pensar, ainda mais ao lidar com grana. Há risco de ficar mais mão aberta, gastar por impulso e amargar arrependimentos. Tensões também podem surgir nos assuntos do coração e convém pegar mais leve para não tretar com o crush ou o mozão. Ainda bem que o clima vai mudar e melhorar bastante ao longo desta terça e seus contatos e relacionamentos vão ganhar mais harmonia, inclusive na paixão. De quebra, o Sol garante que ótimas energias vão embalar os interesses de trabalho e a saúde a partir da tarde e sua disposição física e mental será de dar inveja, meu cristalzinho!



Aquário

Prepara, respira e não pira porque a quartafeira começa tensa e você pode se deparar com bagaças no período da manhã, sobretudo nos assuntos familiares e financeiros. Controle os seus impulsos, poupe seus recursos e evite bater de frente com parentes. Mas não se avexe porque o Sol começa a brilhar em seu paraíso à tarde e abre os caminhos para você se dar bem em todos os setores, meu cristalzinho! A sorte estará do seu lado em matéria de dinheiro, você pode levar a melhor em jogos, rifas e apostas e não vai faltar estímulo astral para fazer tudo o que gosta. Agora, a melhor parte está resevada para a paixão, os contatinhos vão fervilhar a partir de agora e pode chover paquera na sua horta.



Peixes

Piscianjos são compreensivos por natureza e fazem o possível para evitar atritos, mas convém reforçar a paciência, controlar os nervos e a franqueza nas primeiras horas do dia. Os astros alertam que perrengues podem surgir e recomendam a ter mais diplomacia nos contatos em geral. Ainda bem que a Lua Minguante migra para o seu signo às 9h28 e garante que as coisas vão fluir com mais tranquilidade em todos os setores. Para melhorar, o Sol vai mandar poderosas energias para a sua vida familiar a partir da tarde, reforçando os laços de afeto e a alegria com os parentes e as pessoas mais íntimas. Tudo o que fizer em seu cantinho deve ser mais prazeroso, produtivo e a companhia do love será a cereja do bolo.



Áries

Alô, bebê, convém abrir o olhão e medir cada passo no período da manhã, isso porque há risco de se meter em frias e situações enroladas, sobretudo nas finanças. Dobre a cautela com os seus recursos, controle os gastos com pulso firme e fique de antena ligada para não se enganar com promessas de lucros rápidos e fáceis. Hoje a Lua Minguante passa a infernizar seu signo e também vai pedir mais atenção com a saúde, mas o astral deve melhorar cem por cento à tarde, com a entrada do Sol em Gêmeos. O reizinho vai empoderar sua comunicação, simpatia e dará a maior força para você superar tretas e bagacinhas, inclusive com o mozão. Se está na pista, sua boa lábia e seus encantos serão seus grandes trunfos na paquera.



Touro

Hoje o céu tem de tudo um pouco e você pode esperar boas novas, mas também bagacinhas, viu, bebê? A recomendação é adotar a calma como mantra e não se deixar abater por contrariedades, especialmente na vida social e profissional. Na parte da manhã, tudo indica que terá que ralar dobrado para alcançar suas ambições e será preciso muito jogo de cintura para não tretar com amigos e conhecidos. Ainda bem que as nuvens escuras irão embora e ótimas notícias vão chegar do Sol, que se despede do seu signo e desembarca em sua Casa da Fortuna no período da tarde. Seu talento para lidar com dinheiro vai ficar tinindo e a sorte deve soprar em direção ao seu bolso. Só procure dosar o ciúme para não provocar torta de climão no amor.



Gêmeos

O dia começa meio enjoadinho por causa de algumas tretas astrais e nem tudo pode caminhar de acordo com os seus planos. Faça as coisas com mais calma e se organize direitinho para dar conta dos deveres, mas não esquente tanto porque novidades espetaculares vão chegar e você terá motivos de sobra para glorificar. O Sol ingressa em seu signo às 15h55 e, além de reforçar seus dons e talentos, vai trazer as melhores energias para sua vida. Sua comunicação vai ficar ainda mais empoderada do que já é, suas qualidades vão brilhar e uma onda próspera deve bater na sua praia, geminianjo! Agora, é no amor que as melhores vibes vão rolar e você pode ganhar o crush dos sonhos. Use e abuse dos seus encantos na pista.



Câncer

Eita, cristalzinho, a terça pode raiar instável e preocupações tendem a surgir nas primeiras horas da manhã. Talvez seja preciso mais foco, senso prático e determinação para vencer os obstáculos, mas a Lua pisciana reforçará sua fé e dará um belo incentivo para os seus ideais. Soluções criativas podem ser encontradas e você contará com boa vontade para superar os probleminhas. Tudo deve entrar nos eixos ao longo do dia e sua intuição será uma arma poderosa para guiar suas decisões. Ao entardecer, o Sol entra no signo anterior ao seu e vai deixar seus instintos ainda mais aguçados. No amor, saberá identificar as expectativas do xodó até pela troca de olhares, mas se busca um love, convém se soltar mais na pista.



Leão

O dia começa com altos e baixos em vários assuntos e convém agir com mais cautela, leãozinho! Controle seu lado impetuoso, melhore a comunicação no trabalho e procure focar nas responsabilidades. Já à tarde, o astral vai ficar mais leve, positivo e animado graças ao Sol, que troca de signo e cenário, dando um baita apoio para seus sonhos e suas esperanças. Boas novas também devem surgir na vida social e você pode ter surpresas deliciosas em rolês e agitos com amigos. No departamento amoroso, bagacinhas podem até rolar logo cedo, mas o clima vai mudar, melhorar e as coisas vão fluir numa ótima no romance e na paquera. Aliás, quem está na pista terá mais chance de começar um lance de futuro.



Virgem

Olha, cristalzinho, o cenário pode não estar tão favorável nas primeiras horas do dia e a recomendação é ir devagar para não se estressar. Aborrecimentos podem surgir no trabalho e altos e baixos estão previstos em suas relações. Faça tudo com mais calma, não deixe o nervosismo tomar conta e tenha mais jogo de cintura para não se desentender com ninguém. A boa notícia é que o céu vai clarear depois do almoço e o Sol passará a iluminar o ponto mais alto do seu Horóscopo, sinal de que as suas chances de sucesso e realização vão ficar mais nítidas e você pode progredir a olhos vistos na profissão. Também deve ganhar popularidade e vai chamar mais atenção na pista, atraindo novos contatinhos e admiradores.



Libra

Vai devagar e coloque um freio em seus ímpetos, bebê! A Lua se estressa com vários astros no período da manhã e muda para a fase Minguante, apontando instabilidades e contratempos nas relações pessoais, no trabalho e na saúde. Perrengues podem tumultuar até a vida amorosa e afetar seu bemestar físico e emocional. Mas essas vibes logo se dissipam e um céu de brigadeiro vai despontar no horizonte a partir da tarde, quando o Sol começará a brilhar em Gêmeos. Novidades estimulantes devem surgir, viagens e estudos estarão mais favorecidos e o astral vai ficar maravigold em seus contatos. O reizinho também enviará energias generosas para a vida amorosa, os contatinhos e promete gratas surpresas na paixão. Você pode conhecer alguém que é seu número!



Escorpião

Desafios podem marcar presença nas primeiras horas do dia e você precisará de todo jogo de cintura para se entender com seus queridos. Por outro lado, as coisas vão melhorar ainda pela manhã, quando a Lua muda para o seu paraíso. Ela vai deixar os seus talentos nas alturas, além de prometer mais sorte, carisma e sucesso. Sua estrela brilhará intensamente nos assuntos do coração e vai ter crush disputando sua atenção na pista. Agora, a notícia mais importante chega do Sol, que ingressa em Gêmeos e empodera sua capacidade empreendedora. Seu tino comercial vai ficar mais afiado e seus instintos podem ajudar você a faturar em dobro, mas não se arrisque em negociações se não tiver certeza de que vale a pena.



Sagitário

Logo cedo, procure pegar mais leve e pense bem antes de tomar decisões, Sagita! O tempo pode fechar no período da manhã, quando será preciso ter cautela dobrada no serviço e ao tratar de assuntos que envolvam parentes e pessoas próximas. Muita calma nessa hora para não trocar os pés pelas mãos e se meter em enrascadas, pois pode queimar o filme com quem convive e trabalha. Ainda bem que o Sol traz novidades incríveis na parte da tarde, ingressa em seu signo oposto e promete blindar suas relações. Aí sim as picuinhas vão ficar para trás e você deve se entender às mil maravilhas com todos. Agora, é no amor que as vibes serão mais poderosas e o romance vai receber toda proteção.

