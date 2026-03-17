HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 17/3/2026

A terça-feira vem para trazer boas notícias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Você pode identificar boas oportunidades de engordar o bolso, mas há chance de exagerar nos gastos mais tarde, então feche a carteira. Focar nas tarefas de rotina ajuda a cuidar do serviço, mas não se distraia mais tarde.

Com a Lua entrando em Peixes à noite, a vida social fica movimentada. Aproveite para conhecer gente nova, dar uma volta ou colocar o papo em dia com os amigos.

Há sinal de novidades na paquera e pode se encantar com alguém à primeira vista. O romance fica muito mais leve à noite, mas controle o ciúme à tarde.



Aquário

Você começa a semana com pique para se concentrar em assuntos pessoais, mas talvez pinte atrito em casa à tarde. As finanças reservam boas surpresas à noite. O céu promete favorecer seus interesses hoje e tudo que dependa da sua iniciativa deve se desenrolar numa boa. Só tente ser mais flexível no final da tarde, assim nada vai atrapalhar seu desempenho.

A conquista rola melhor durante o dia, mas não deixe um amor antigo ficar no seu caminho. A dois, a possessividade tem tudo para crescer e pede cautela.



Peixes

As tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada vão correr bem nesta segundona. No final da tarde, as distrações podem ser um desafio e tanto, por isso, foque no que é importante.

Talvez tenha que lidar com fofocas à tarde, mas a Lua brilha em seu signo à noite e promete pique extra para resolver qualquer problema. Aproveite essas vibes positivas para se cuidar melhor.

O romance ganha mais leveza à noite e vocês podem se divertir. Se está de olho em alguém, confie no seu potencial para se aproximar.



Áries

Fica mais fácil compartilhar suas ideias e correr atrás de projetos feitos em parceria hoje. Você começa o dia com muito pique, mas nem tudo será perfeito à tarde e é melhor ter cuidado para não sair no prejuízo. O contato com os amigos fica mais animado nesta segundona, mas se alguém pedir dinheiro emprestado no final da tarde, finja que não é com você e saia de fininho. A Lua passa a infernizar seu astral à noite e o desejo de ficar no seu canto pode falar mais alto, então adiante os contatinhos e não se isole tanto se tem alguém.



Touro

Mergulhe no serviço nesta segunda porque deve pintar muita coisa pela frente. Seu lado ambicioso segue em alta e pode causar uma ótima impressão nos colegas e na chefia. No final da tarde, é melhor evitar atritos à toa.

A Lua se muda para Peixes à noite e deixa o astral mais descontraído. O contato com os amigos promete animar o seu coração.

Há chance de conhecer alguém interessante através dos amigos se está sonhando com promisso. O romance conta com a proteção das estrelas, então fortaleça esses laços.



Gêmeos

Você conta com mais otimismo para buscar respostas ou descobrir coisas novas, então aproveite para colocar as mãos na massa. No final da tarde, redobre o cuidado se tem planos para uma viagem ou se precisa estudar. Talvez seja complicado manter o foco no que precisa fazer, mas isso melhora à noite com a Lua de mudança para Peixes, que traz seu lado ambicioso à tona. A paquera pode surpreender ao longo do dia, mesmo que demore um pouco para engrenar. Fica mais fácil oficializar um lance se está vendo alguém.





Câncer

Se anda pensando em fazer algumas mudanças, saiba que isso será mais fácil ao longo do dia. No final da tarde, porém, há sinal de atritos nas amizades e é melhor agir com mais cautela. Você conta com good vibes para fazer grandes planos hoje, ainda mais se anda pensando em trocar de área ou mudar alguma coisa no serviço. Tente manter o foco e cuidar das tarefas, sem deixar de lado sua intuição.

A Lua em Peixes à noite garante bom humor e anima tanto a vida amorosa quanto a conquista. Circule mais por aí!



Leão

Agir em equipe no trabalho pode ser mais produtivo do que esperava. Se quiser dar conta de tudo que vai surgir pela frente, busque os colegas que têm os mesmos objetivos ou invista em uma parceria. No final da tarde, porém, é melhor ter cautela com cobranças ou críticas em excesso. Os relacionamentos seguem em alta ao longo do dia, mas há sinal de mudanças à noite com a chegada da Lua em Peixes. Há sinal de muita paixão no romance à noite. Tá na pista? Seu jeito sedutor ajuda a mudar isso rapidinho.Segundou com muito serviço pela frente e será preciso foco redobrado pra dar conta de tudo. Adiante o que puder, já que não será fácil fugir das distrações no final da tarde.



Virgem

Segundou com muito serviço pela frente e será preciso foco redobrado pra dar conta de tudo. Adiante o que puder, já que não será fácil fugir das distrações no final da tarde. Cuide melhor do seu corpo ao longo do dia e fique longe de exageros à tarde, já que sua saúde é que vai pagar o pato.

A Lua se muda para Peixes à noite e coloca os relacionamentos em destaque, então deixe o isolamento de lado se quiser se divertir. Um lance casual pode virar algo duradouro mais tarde. O romance se torna mais leve à noite.



Libra

Você conta com a sorte hoje, mas é melhor não criar muitas expectativas no final da tarde. Assuntos de rotina podem exigir mais foco à noite. O dia começa tranquilo e você pode usar seu carisma para melhorar a interação com colegas e com o público em geral. À tarde, evite se distrair porque sua atenção pode se voltar para assuntos pessoais. Na paquera, seu charme funciona melhor ao longo do dia, apesar de um ou outro desafio. Talvez seja difícil fugir de uma briga no final da tarde, mas você conta com mais bom–senso à noite.



Escorpião

Assuntos domésticos ou familiares podem ser resolvidos numa boa hoje, mas há sinal de atritos em casa no final da tarde. Ainda bem que tudo fica mais leve a animado à noite. Aposte na praticidade para lidar com as tarefas diárias e faça o possível para contornar atrito em casa antes de encerrar o expediente. Talvez seja difícil lidar com gente conservadora, mas vai dar um jeito. Melhor controlar o ciúme pra evitar briga à tarde. Depois, a Lua brilha em seu paraíso astral e tanto a paquera quanto o romance contam com vibes maravilhosas.



Sagitário

Seu lado comunicativo será um grande trunfo no trabalho e pode se sair bem em reunião, contato com o público ou em tarefas que exigem raciocínio rápido e boas ideias. Só tenha cuidado para não se distrair nem ficar de conversinha pelos cantos no final da tarde. Tudo o que envolva a casa e a família ganha destaque à noite. Aproveite para curtir o seu cantinho e recarregar as baterias. A paquera segue animada durante o dia e as suas chances serão melhores se adiantar os contatos. O ciúme pode crescer à noite, então pegue leve!



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