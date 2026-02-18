Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026

Capricórnio

Prudência é uma das qualidades mais fortes do seu signo e hoje você tem mais é que tirar proveito dessa sua característica ao lidar com os seus interesses, sobretudo os que envolvam grana. A maré não está lá muito favorável para as finanças e será preciso agir com mais cautela para proteger e preservar sua estabilidade material. Evite negociações ou compras que geram dúvidas e não arrisque o que você conquistou com o suor do seu trabalho. Viradas inesperadas podem acontecer entre os períodos da manhã e da tarde e nem todas podem agradar. A vida amorosa ficará à mercê das oscilações, mas tudo deve mudar e melhorar à noite e boas novas estão previstas. Pode esperar muitos estímulos na paquera e no romance.

Aquário

Hoje as estrelas trazem novidades, mas nem todas serão positivas, viu bebê? A Lua muda para a fase Cheia e espalha muita energia, o problema é que ela briga com os astros e liga o alerta de treta, revelando que bagacinhas podem afetar suas relações pessoais e também os seus interesses. Controle a rebeldia, meça as palavras e tenha muita calma para não chutar o balde porque depois vai ter que ir buscar. A recomendação é agir com mais tolerância, jogo de cintura e não medir forças com quem convive ou trabalha, assim evita estresse, broncas e atritos. Os contatos profissionais vão exigir conciliação e o romance pode precisar de mais diplomacia. Já à noite, o clima ficará mais estável e sua sensualidade vai se fortalecer na paixão.

Peixes

Hoje as responsabilidades podem pesar mais sobre os seus ombros e talvez não seja tão fácil encarar todas as exigências, mas não jogue a toalha, piscianjo! Se estabelecer prioridades e organizar direitinho os seus afazeres, aos poucos vai dar conta de tudo. Comece pelo que for mais urgente, só não deixe os cuidados com o seu bemestar em segundo plano porque sua energia tende a oscilar e pode ser preciso fazer umas pausas para recarregar as baterias. No amor, instabilidades vão rondar os contatinhos e também a relação a dois ao longo do dia. Já à noite, a Lua promete mais segurança emocional e união com o love. Se está na pista, vai querer algo mais sério e se o crush certo aparecer, invista!

Áries

Quartou, bebê, mas se depender das estrelas convém você ir devagar com o andor porque instabilidades podem rolar durante o dia. A Lua muda para a fase Cheia e briga com os astros, recomendando mais tolerância ao lidar com perrenguinhos no trabalho e na vida pessoal. Há risco de tretar com colegas, chefes e principalmente com amigos, portanto, coloque as diferenças de lado e não deixe nenhuma bagacinha testar sua paciência, que por sinal já é bem curta. A boa notícia é o que o clima tende a ficar mais ameno no período da noite e você pode se entender melhor com quem convive, ainda mais se aparar arestas e buscar o caminho da conciliação. No amor, se cada um ceder um pouco, tudo deve entrar nos eixos.

Touro

Eita, hoje o cenário não está molezinha, não, e convém contar até cem para não tretar com ninguém. A Lua ingressa na fase Cheia e se estressa com outros planetas, indicando um período de instabilidades, sobretudo na vida profissional e familiar. As responsabilidades vão pegar no pé, podem mexer com os seus nervos e a irritação tende a interferir até no convívio com os parentes, portanto, tenha calma e pegue mais leve. Ainda bem que esse astral tenso dá uma trégua e boas novas chegam à noite, com a entrada da Lua em seu paraíso. Um clima de maior leveza e alegria deve embalar suas relações e você pode ter gratas surpresas na paixão, ainda mais se busca um love. O contatinho pode cair de amores.



Gêmeos

Hoje a recomendação é ir com calma na alma, minha consagrada! O dia traz vibes nervosinhas e será preciso se valer do jeito maleável, esperto e bemhumorado do seu signo, evitando esquentar a cabeça com imprevistos, discussões e ziquinhas. Procure mostrar mais jogo de cintura e escolha melhor as palavras para não se desentender com quem convive e trabalha. Disputas, diferenças e contrariedades podem marcar presença em suas relações e a vida amorosa também faz parte do pacote treteiro. Sabendo disso, não custa nada mudar de postura e mostrar mais paciência e resiliência, assim vai correr menos risco de se estranhar com o xodó. Se está a fim de alguém, a dica é não pressionar o crush para definir a situação: deixe tudo fluir naturalmente e no tempo certo.

Câncer

No trabalho, a Lua avisa que você passa a focar toda a atenção nas tarefas de rotina e pode render mais do que esperava, Câncer. Mas também há sinal de distração logo cedo e até de perder informação importante, então você precisa ligar as antenas para fugir de problemas. Se quiser encher o bolso, redobre o esforço porque o dinheiro não vai cair do céu. Os cuidados com a saúde pedem um pouco mais de cautela, por isso, escute o seu corpo e evite se sobrecarregar. Há chance de se envolver com uma pessoa que faz parte do seu dia a dia se está só. À noite, a rotina pode dar as caras no romance, mas isso não será um problema se os dois agirem com maturidade.

Leão

Hoje, o astral será perfeito para fazer uma fezinha! Mas como as tarefas não vão sumir magicamente do seu caminho, bora lá focar no serviço, que não vai ficar pronto sem o seu esforço. Logo cedo, porém, redobre a cautela ao lidar com dinheiro e não desperdice seus recursos com bobagens. A boa notícia é que as coisas devem correr sem grandes sustos durante o trabalho e a sua habilidade para lidar com os outros e formar parcerias ajuda a manter um astral descontraído. O seu carisma está a mil por hora e você tem tudo pra se dar bem na paquera. Se controlar o ciúme logo cedo, o romance entra nos eixos e você tem tudo pra curtir uma fase maravilhosa com o mozão.

Virgem

Esta quarta começa um pouco tensa em casa e vai ser preciso paciência para manter a paz com a família. Depois, o astral será mais favorável para cuidar das tarefas domésticas ou de assuntos do dia a dia, que envolvem suas responsabilidades no serviço. Botar as mãos na massa e fazer um esforço extra faz parte, mas se você agir com os pés no chão, o resultado final tem tudo para ser melhor do que esperava. Se trabalha em casa, busque um canto sossegado. Tem compromisso? Seu desafio será manter o ciúme sob controle e caprichar nas demonstrações de carinho para derreter o par. A paquera anda meio amarrada, mas um amor do passado pode mandar notícias.

Libra

Logo cedo, seu maior desafio será manter a concentração no trabalho de rotina e escolher melhor as palavras pra evitar fofocas e boatos. Que tal apostar no diálogo para se entender melhor com colegas e pessoas próximas? Ao longo do dia, dá para desfazer um mal–entendido, mostrar que é multitarefas e colocar em ordem tudo o que estava precisando de colaboração de terceiros, tanto no serviço quanto na vida pessoal. À noite, sua habilidade para se expressar tem tudo para animar a vida amorosa. Você terá facilidade para flertar e fazer novos contatos, então olhe mais ao seu redor. Os momentos a dois correm melhor se evitar o sincericídio. Vá com calma.

Escorpião

Se depender das estrelas, a sua habilidade para lidar com dinheiro ganha um reforço hoje. Logo cedo, porém, é melhor fugir de projetos arriscados demais, ok? Depois, aproveite pra colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa com cuidado e até lidar com um investimento que seja mais conservador. O seu esforço tem boas chances de render frutos e o astral será mais favorável para negociar aumento, bônus ou promoção. A possessividade pode causar tensão no romance, mas se você agir com calma, tudo entra nos eixos. Se quer um amor pra chamar de seu, melhor dar um passo de cada vez para não assustar o seu alvo.

Sagitário

Pela manhã, uma vibe tensa pode causar atritos com pessoas mais conservadoras e até com a chefia, se não agir com cuidado. A boa notícia é que as coisas logo melhoram e você vai contar com muito otimismo e disposição para correr atrás dos seus objetivos no trabalho. Ser mais comunicativa será o segredo para manter a harmonia com os colegas, Sagita. Os estudos e as viagens contam com good vibes e vale se matricular em um curso novo. Você pode se surpreender na paquera, mas ainda não é hora de pressionar demais por algo mais sério. Se tem compromisso, pode até pintar um ou outro atrito logo cedo, mas vocês voltam às boas rapidinho.

