IrmÃ£s se reencontram apÃ³s 32 anos em quadro do Luciano Huck em cidade de MS

Comportamento

Irmãs se reencontram após 32 anos em quadro do Luciano Huck em cidade de MS

A história deve ser exibida na próxima edição do programa

03 março 2026 - 16h24

Um reencontro marcado por emoção e surpresa movimentou a Vila Planalto, em Guia Lopes da Laguna, nesta terça-feira (3). O apresentador Luciano Huck esteve no município para gravar uma reportagem para o Domingão com Huck, que contará a história de duas irmãs que se reencontraram após 32 anos sem contato.

Amanda, que mora na cidade, e Liziane, residente no Rio Grande do Sul, são irmãs por parte de pai. Em entrevista ao Jardim MS News, Amanda disse que sempre soube da existência da irmã, fruto de um relacionamento anterior do pai, mas que nunca haviam se falado.

O pai das duas viveu por anos na região Sul antes de se mudar para Mato Grosso do Sul, onde permaneceu até morrer, há 21 anos.

O primeiro contato entre as irmãs aconteceu apenas em janeiro deste ano, por meio das redes sociais. A partir da aproximação, a história chamou a atenção da produção do programa.

Segundo Liziane, foi ela quem procurou a equipe de Huck. “Quinze dias depois eles já me chamaram para saber melhor a história… quando vi, me chamaram para uma entrevista e deu tudo certo”, contou.

A surpresa foi preparada sem que Amanda soubesse. Durante a gravação, Huck disse que estava na cidade para fazer um comercial e iniciou uma conversa com ela sobre família e sobre a irmã.

“Começou a perguntar e fui falando”, disse Amanda. “Perguntou o que eu gostaria de falar pra minha irmã”.

Ela afirmou que, apesar de traumas envolvendo o pai, não queria que isso interferisse na relação entre as duas. Também disse que sempre amou a irmã, mesmo sem conhecê-la pessoalmente.

O momento do reencontro aconteceu em seguida. “Ele disse que eu podia falar pra ela pessoalmente. Quando olhei pra trás, ela já estava vindo”, relatou.

Liziane estava escondida em um carro e saiu para o primeiro abraço presencial entre as irmãs. A visita também marcou a primeira vez dela em Mato Grosso do Sul.

A história deve ser exibida na próxima edição do programa.

