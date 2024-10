JD1TV: Filhote de veado é resgatado após ser encontrado ao lado da mãe morta

Um filhote de veado-catingueiro, foi resgatado após ser encontrado ao lado da mãe morta, em uma estrada vicinal de Ponta Porã. Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Dourados, o animal é uma fêmea, com cerca de 50 dias de vida.

O vídeo mostra o filhote após o resgate, já sendo cuidado pela polícia. Conforme a PMA, o animal foi encontrado nessa segunda-feira (14), por um morador, que o levou para casa e passou a alimentá-lo com uma mamadeira.

Em seguida, a PMA foi acionada e observou que o animal apresentava boas condições de saúde. Após uma avaliação, o filhote foi levado para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde está recebendo cuidados especializados para ser reintroduzido ao habitat natural.

Recomendações

Apesar do morador ter tido boas intenções ao resgatar o animal, a polícia orienta a população a não levar animais silvestres para casa, pois isso pode reduzir as chances de sobrevivência do bichos.

“O ideal é acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental, que possui os meios necessários para adotar os cuidados adequados, aumentando as chances de que o animal possa ser reabilitado e devolvido à natureza com sucesso”, orienta a PMA.

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também