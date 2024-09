JD1TV: Fugindo de cachorros, tamanduá se esconde em casa do Jardim Columbia

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Campo Grande fez a captura de um tamanduá que se encontrava em situação de risco, em uma residência no bairro Jardim Columbia, na manhã desta quarta-feira (18). De acordo com relatos dos moradores, o animal estava sendo acuado por cachorros e acabou se refugiando dentro da casa.

No local, a equipe da PMA constatou que o tamanduá não apresentava ferimentos e estava em boas condições de saúde. Após a captura, o animal foi encaminhado e solto em uma área de reserva próxima, onde pôde retornar ao seu habitat natural de forma segura. Veja: