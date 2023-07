JD1TV: Guia registra reunião de seis onças-pintadas no Pantanal em MS

Reunião de condomínio! Para o guia Fábio Paschoal as imagens descrevem "um dos avistamentos mais incríveis" de onça-pintada que ele já fez até então. Após alugar sua casa e doar todos os móveis para viver em meio aos felinos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, o também biólogo e fotógrafo presenciou uma cena rara no bioma: a reunião improvável de 6 onças-pintadas em condiçõesimprováveis.

A cena que fez Paschoal entrar em êxtase foi registrada no mês de junho no pantanal Sul-mato-grossense, na região de Miranda. "A onça Surya estava chegando na carcaça trazendo seus dois filhotes Jerônimo e Juba. A Fera [outra fêmea mãe] estava com [seu filhote] Samba, impôs respeito e fez a Surya recuar, mas Jerônimo estava com fome e ficou firme ali enquanto a Fera foi para a carcaça", disse o guia em relato.

Até então, já eram 5 onças juntas, numa possível disputa pelo alimento, que era a carcaça de um animal. Se a cena já parecia improvável o bastante, a situação conseguiu ficar ainda mais hipotética com a chegada da sexta onça, um macho.

"Depois que a Fera foi pra carcaça, Jerônimo ficou firme e forte por ali enquanto a Surya recuava. Samba se aproximou e, para o espanto de todos, começou a brincar com Jerônimo. Mas os dois pararam assim que ouviram o barulho de uma onça rosnando: Cascalho, um macho gigante, apareceu no local!", relembrou ele.

Fábio Paschoal ainda afirmou que a cena foi incrível, com riqueza de detalhes. "São filhotes de mães diferentes. O Samba é filho da Fera e o Jerônimo é filho da Surya. As mães estão aqui do lado, estão brincando. Cara, que coisa doida. Seis de uma vez. Tem seis onças aqui, agora chegou esse macho. Rapaz… o filhote encarou o macho. Um macho e uma fêmea com filhote dividindo a mesma carcaça, o que não é muito comum. Que doideira". Confira:

