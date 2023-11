JD1TV: Onça-parda "visita" pela primeira vez região do Balneário Municipal de Bonito

Mais uma visitinha delas! Na manhã desta quarta-feira (8), uma onça-parda foi dar um "oizinho" na região do Balneário Municipal de Bonito, principal cidade turística de Mato Grosso do Sul. O momento foi registrado por uma câmera de segurança do local, e o vídeo já passou a circular nas redes sociais.

Normalmente são as onças-pintadas que costumam aparecer nas redondezas, mas desta vez a visita veio por parte da onça-parda mesmo. Ao JD1, José Márcio, que é proprietário da New Line Sistema de Segurança contou como tudo aconteceu.

"Estalei câmeras lá recentemente, e hoje pela manhã meu técnico foi olhar as imagens dessas câmeras, depois de uma manutenção, e ele viu o momento exato dela passando por ali"

A área do vídeo fica no Rio Formoso, próximo ao Balneário Municipal do município. "A área é minha e do meu sócio Arthur Perez. Tivemos um encontro de motociclistas recente, e no dia que estávamos indo para essa área, vimos a onça perto da porteira, mas ela nunca tinha visitado aquela parte ali não. Mas já vimos outros animais, como macacos, antas. Essa foi a primeira vez que vimos ela lá no deque perto do rio", finalizou José. Assista:

