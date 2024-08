Licença paternidade igualitária vira tema de Campanha do Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando, e com ele algumas reflexões. Pensando nisso, o O Boticário lançou uma campanha em alusão a data comemorativa, abordando a necessidade de uma licença paternidade mais igualitária. Atualmente, os pais possuem o direito de 5 dias de licença paternidade.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo DataFolha em março de 2024, 69% dos brasileiros acreditam que as mulheres devem ser as principais responsáveis pelos cuidados dos filhos recém-nascidos. No entanto, está sendo abordada a importância de uma licença parental universal como um pilar essencial para uma sociedade mais inclusiva.

"A formação familiar mudou muito, mas precisamos melhorar em muitos aspectos. É por isso que estamos trazendo novamente o tema. Foi a partir de muita escuta ativa que decidimos ampliar essas histórias de transformação para uma narrativa de impacto social em nossas campanhas de Dia dos Pais", explicou a diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, Marcela de Masi.

Nas redes sociais, a campanha é ancorada no conceito de que é preciso mais do que 5 dias para o cuidado e a conexão inicial, mostrando a importância da alteração para 120 dias e o impacto positivo dessa experiência, tanto para os pais quanto para os filhos.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também