Menina emociona ao raspar cabelo em homenagem à avó doente; Assista

Em um gesto tocante de amor e empatia, uma menina, de apenas 10 anos, tomou uma decisão corajosa e escolheu raspar completamente a cabeça em apoio à avó, que enfrenta uma difícil batalha contra o câncer. Com a atitude, Milena Santana dos Santos inspirou os familiares ao seu redor.

Ivone Santana, de 58 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em maio deste ano. Como não poderia ser diferente, o baque foi muito grande para a família que vive no Paraná.

“Quando decidimos contar para as crianças sobre o assunto, elas obviamente ficaram tristes e preocupadas, porém a Milena recebeu a notícia sobre o câncer com mais leveza”, contou a mãe da menina, Fernanda Santana.

Tratamento contra o câncer

“Com o passar do tempo, vieram muitas lutas. Passamos por muitas dificuldades para marcar consultas e só iniciamos o tratamento em meados do mês de julho. Logo após a primeira sessão de quimioterapia, minha mãe começou a perder os cabelos e para mim esse foi o momento mais difícil. Talvez seja esse momento que você realmente percebe que a doença é real, que ela está presente em alguém muito próximo. E ver a tristeza de minha mãe perdendo os cabelos realmente mexeu muito comigo, ela sempre foi muito vaidosa e eu sabia o quanto estava sendo difícil esse momento para ela”, explicou Fernanda.

Assim, em um gesto de empatia e solidariedade, Fernanda diz que toda a família se organizou para tornar o momento de raspar a cabeça de dona Ivone mais leve. Entretanto, ninguém esperava que a pequena Milena tomaria a mesma decisão. Movida pelo desejo de compartilhar o fardo da avó e demonstrar solidariedade, a criança propôs a ideia de raspar seu próprio cabelo.

“Organizamos um momento especial para minha mãe. Minha irmã de Curitiba veio para Maringá sem ela saber e juntas com as netas fomos ao trabalho dela, todas de lenços na cabeça. Combinamos de nos reunir em minha casa para raspar o cabelo de minha mãe. Durante todo o processo de organização desse dia, Milena sempre disse que iria raspar o cabelo junto. Eu, sinceramente, não levei muito a sério. Achei que ela não teria coragem e não dei muita atenção. Conforme ia chegando perto o dia, mais ela insistia. Então, isso começou a me preocupar. Sempre pensava que ela não tinha noção do que poderia acontecer, de como ela poderia sofrer com as crianças ao redor dela no coral e na Ginástica Rítmica. Mas, após muitas conversas, percebi que a dificuldade em aceitar o gesto era meu, pois eu não tinha essa coragem, e não conseguia imaginar como uma crianças de dez anos poderia tomar essa decisão”, comentou.

A comovente cena aconteceu no dia 23 de setembro. A neta cumpriu o que prometeu. O ambiente estava repleto de emoções, misturando momentos de tristeza pela situação da avó e de admiração pela demonstração de coragem da criança.

‘Eu me sentia linda, pois estava igual minha avó’

A pequena Milena disse que raspar o cabelo foi uma forma de mostrar apoio à avó e que, se pudesse, faria tudo outra vez. “Imagina você sofrer por causa de um câncer e ainda precisar raspar o cabelo, que é uma das coisas que a mulher tem mais apego. Como eu não queria que minha avó sofresse sozinha, pedi para raspar meu cabelo e eu me senti feliz pela decisão. Eu me sentia linda, pois estava igual minha avó. Quando fazemos algo que possa ajudar o próximo a sensação é muito boa e o motivo é nobre. Não me arrependo e faria de novo”, afirmou.

A mãe de Milena ainda ressaltou que a filha tirou de letra a situação. “No primeiro dia de aula, após ter raspado o cabelo, já chegou sem lenço e nunca mais usou, sempre brincava com a situação e nunca se importou com o lugar onde íamos ou as pessoas que estariam lá”, afirma.

Em um vídeo é possível ver a avó visivelmente emocionada e grata pela demonstração de amor da menina. A família agora enfrenta a jornada da doença com um novo senso de união e força, alimentado pelo exemplo inspirador da pequena protagonista. Veja abaixo.

A avó descobriu o câncer pode meio do autoexame, durante o banho. Atualmente, ela tem feito quimioterapia a cada 21 dias e segue firme na batalha contra a doença.



*Com informações do portal GMC Online.



