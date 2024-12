Menino que vende doces na rua ganha bicicleta de funcionários de empresa e emociona

Todos os dias o Mario passava em frente à uma concessionária da Honda, em Juazeiro do Norte (CE), vendendo refrigerantes e doces. Os funcionários souberam que o pedido do menino para o Papai Noel era uma bicicleta “de garupinha” e, juntos, decidiram compraram o presente.

Na carta, Mario pede ao Papai Noel: “Bom Dia, Papai Noel. Eu queria uma bicicleta de "garupinha" para ajudar minha mãe”. Junto com o presente, os funcionários compraram engradados de refrigerantes para o menino poder vender com os doces.

Apoio nas redes

Nas redes sociais, os internautas e seguidores vibraram com a sensibilidade dos funcionários com o menino. “Meu coração não aguenta! Que atitude mais linda. Parabéns a todos. É lindo ver uma criança sorrindo e sendo acolhida com tanto amor por pessoas que não são da família”, escreveu uma internauta.

Outro comentou que: “É disso que o mundo precisa, pessoas de bons corações procurando fazer o bem. Estão todos de parabéns por proporcionar esse grandioso presente para esse garoto”.

Uma seguidora lembrou que este momento com o menino ficará na memória dele. “Certamente ele lembrará disso por toda a sua vida. Quem sabe um dia ele não se torne um grande vendedor da equipe de vocês”.

@italo_honda Ele fez uma cartinha pro papai noel pedindo uma bicicleta para vender os lanches na rua Todo dia ele vinha vender lanche a pé carregando os lanches pesados Os funcionarios se juntaram e compraram a bicicleta com um cooler, e refrigerantes para ele vender #honda #moto #empreendedorismo som original - Italo Rafael

Com informações do portal Só Notícia Boa

