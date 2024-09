'MS Fashion Week 2024' começa hoje em Shopping da Capital

O MSFW (Mato Grosso do Sul Fashion Week) 2024 começa hoje (4), no Shopping Campo Grande, na Capital. Com moda, inclusão e sustentabilidade, o evento promete reunir e debater grandes temas do universo fashionista em apenas um lugar.

Pela primeira vez aberto ao público geral, o MSFW segue até sexta-feira (6), com uma programação intensa de desfiles, rodas de conversa e divulgações de marcas. Neste ano, o evento se lança na celebração em prol da inclusão e da sustentabilidade.

O MSFW vai unir estilistas nacionais e regionais, além de empresas multimarcas, para discutir a moda. Sob direção criativa de Flávio KyAnn Kartz, o evento quer renovar o olhar sobre o mundo fashion através do debate público.

No último dia, a atriz Ana Isabela Godinho estará presente para um desfile. O evento também terá espaços dedicados a talks fashion, onde profissionais do setor discutirão as últimas tendências e inovações.

Serviço

Local: Shopping Campo Grande;

Data: 04 a 06 de setembro (quarta a sexta-feira);

Ingressos: clique aqui para mais informações.

