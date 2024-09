Pantanal Fashion Week acontece de 11 a 13 de setembro em Campo Grande

Moda autoral, multicultura, inovação e criatividade. É isso que define o Pantanal Fashion Week, que ocorrerá entre os dias 11 a 13 de setembro no Ponto Bar, em Campo Grande. O evento terá entrada gratuita.

Realizado pelo Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Sesc Cultura, Sebrae MS, Instituto Projetos Livres, Ponto Bar e do Governo do Estado, por meio da Setesc, o evento de moda promete uma programação vasta que inclui desfiles, palestras, shows musicais, exposição fotográfica e muito mais.

De acordo com a estilista e coordenadora do Colegiado de Moda Autoral Sul-mato-grossense, Nair Gavilan, o evento vem sendo idealizado desde o início deste ano, quando surgiu a necessidade da classe da moda autoral promover uma programação exclusiva.

“O Pantanal Fashion Week é realizado para e por estilistas, figurinistas, vitrinistas, modelos, produtores de moda no geral do estado todo. Nosso foco é a moda autoral mas por transitarmos em diversos nichos, como, por exemplo, a construção de figurinos para peças de teatro, figurinos para cantores, roupas exclusivas, sustentabilidade, trabalhos manual e artesanal, temos crocheteira e crocheteiro, diversificamos e abrangemos o maior número de artistas de vários segmentos”, explicou ela.

Durante os três dias de Pantanal Fashion Week, o público vai poder conferir a exposição das marcas participantes, todas advindas de terras Sul-mato-grossenses, dentre elas: Roupável, C4 Criações, Márcia Lobo e Fábio Maurício. Na oportunidade, as peças também estarão à venda

Dentre os destaques da programação estão os desfiles, que acontecem na quinta e sexta-feira, com show de moda autoral de diversas marcas locais.

Palestra

O renomado estilista mineiro Ronaldo Fraga é um dos talentosos nomes a subir no palco do evento para palestrar. Ele fala sobre sua história enquanto estilista precursor da moda brasileira na quinta-feira, a partir das 19h15. Um pouco antes, às 18h30, o público presente também pode conferir a palestra de grafismo indígena com a artista e empreendedora Benilda Kadiwéu.

Confira a programação completa:

Dia 11/09

18 horas - Exposição das marcas

19 horas - Abertura

19h30 - Participação da Banda BaTuque Canta- Centro Cultural Instituto Projeto Livres

21h15 - Show de Whisky de Segunda e karaokê Ponto Bar

Dia 12/09 - Tema Social: dia destinado a marcas que possuem ligação com a inclusão social: PCD, LGBT+, Indígenas e Projetos de moda

18 horas - Exposição das marcas

18h30 - Palestra de grafismo indígena com Benilda Kadiwéu

19h15 - Palestra com Ronaldo Fraga

20h15 - Desfiles

21h - Show de Bro Mc´s com desfile das marcas FNK; Kaori; e Boli

22h30- Show de Louvadub

Dia 13/09 - Tema Brasilidades: dia destinado a moda tropical, tais como biquínis, crochês, arte popular brasileira e balada

18 h- Exposição das marcas

18h30 - Oficina de Acessórios de Crochê com Marcia Lobo

19h30 - Desfiles

21h - Show da Banda Sampri

Festa de encerramento

Serviço

Pantanal Fashion Week

Ponto Bar - Rua Dr. Temístocles, 103, Centro.

JD1 Notícias

