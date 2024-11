Papai Noel chega ao Norte Sul Plaza no feriadão

Mais um Papai Noel chegando na Cidade Morena! O bom velhinho chegará ao shopping Norte Sul Plaza no próximo feriado de 15 de novembro, a partir das 16h.

Além da chegada do Papai Noel, a data também marca a inauguração da Decoração Musical de Natal do centro comercial, que já se prepara para a época mais aguardada do ano.

A data também será marcada por várias apresentações culturais, entre elas o Bassetto Ballet, que vai apresentar uma valsa especial de Natal. O Coral A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, formado por crianças e jovens, vai apresentar músicas natalinas.

Para quem for acompanhar a chegada do Papai Noel e as apresentações culturais, haverá, ainda, a distribuição de pipoca, algodão doce e balão.

A gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann, afirma que a data foi preparada pensando nos clientes do shopping. “A chegada do Papai Noel e a inauguração da Decoração Musical de Natal são momentos que preparamos com muito carinho para encantar as famílias que visitam o Norte Sul Plaza. Pensamos em cada detalhe para oferecer uma experiência mágica, ainda mais agora que o shopping está de cara nova, e especialmente para as crianças, que se encantam com a magia do Natal. Nosso objetivo é criar memórias inesquecíveis e proporcionar um ambiente acolhedor e repleto do espírito natalino para todos”, afirmou ela.

Para além da programação de chegada do Papai Noel, novembro e dezembro o empreendimento terá diversas apresentações culturais e, ainda, promoção especial que será lançada em breve.



SERVIÇO

Chegada do Papai Noel do Norte Sul Plaza;

15 de novembro;

A partir das 16h;

Entrada gratuita.

