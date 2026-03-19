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Piquenique SolidÃ¡rio celebra Dia Mundial da SÃ­ndrome de Down e promove inclusÃ£o na Capital

Evento da AssociaÃ§Ã£o SOU T21 serÃ¡ realizado no Parque das NaÃ§Ãµes IndÃ­genas com atividades culturais e aÃ§Ã£o solidÃ¡ria

19 marÃ§o 2026 - 16h40Taynara Menezes
Evento acontecerá na Concha Acústica do Parque das NaçõesEvento acontecerÃ¡ na Concha AcÃºstica do Parque das NaÃ§Ãµes   (Foto: REPRODUÃ‡ÃƒO)

A Associação SOU T21 realiza no dia 21 de março de 2026, às 14h, o 3º Piquenique Solidário, em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down. O evento acontecerá na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Com o objetivo de promover inclusão e convivência social, o encontro reunirá famílias em um momento de celebração, acolhimento e conscientização sobre a Trissomia 21 (T21). Gratuito e aberto ao público, o evento já contou com cerca de 500 famílias em edições anteriores, consolidando-se como espaço de integração e valorização das pessoas com T21.

A programação inclui atividades culturais, recreativas e de lazer, além de uma ação solidária com arrecadação de alimentos e fraldas para famílias que necessitam de apoio.

A presidente da associação, Thaíza de Souza, reforça a importância do encontro.“Mais do que uma celebração, é uma oportunidade de mostrar à sociedade que as pessoas com T21 têm direito a todos os espaços e devem ser incluídas em todas as esferas da vida”.

O piquenique conta com o apoio de parceiros institucionais e da sociedade civil, que ajudam com estrutura, recreação, alimentação e ambientação, sendo reconhecidos publicamente durante o evento.

Serviço:

Data: 21 de março de 2026

Horário: 14h

Local: Concha Acústica Helena Meireles – Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Ação solidária: Doação voluntária de alimentos e fraldas

 

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