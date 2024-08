Projeto 'Água Vida' vai instalar viveiro de mudas de árvores nativas em Bonito

De 5 a 9 de agosto, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila estará de volta ao Pantanal após 5 anos, para dar continuidade às ações socioambientais do Projeto Água Vida. A ideia é contribuir na recuperação do importante bioma localizado no Mato Grosso do Sul, que nos últimos anos vem sendo afetado pelo desmatamento e queimadas. Desta vez o destaque será a instalação de um viveiro para cultivar mudas de espécies nativas da região, que serão usadas em trabalhos de recuperação de áreas degradadas.

O viveiro será construído em um sítio de assentamento próximo na cidade de Bonito. O local será o berço de mudas frutíferas e silvestres, especialmente de Manduvi, também conhecida como amendoim-de-bugre ou amendoim-de-arara, muito procurada pelas araras azuis que instalam seus ninhos nas cavidades do tronco e se alimentam das sementes. “Manduvi é fundamental para a preservação da ave. Porém, a quantidade de árvores dessa espécie vem diminuindo com as queimadas e é importante recuperar o número de árvores essa espécie.

A criação de mudas no local tem como objetivo tornar o processo de recuperação da região mais efetivo, garantindo o fornecimento contínuo das espécies para áreas que necessitam de reflorestamento, segundo Barila.

O ambientalista ressalta que é preciso criar uma estrutura, para intensificar a recuperação do Pantanal. O bioma brasileiro vem sendo seriamente degradado ano a ano, tanto pelo desmantamento para ampliação da área de pastagem e plantio, como também pelas queimadas e estiagem agravada pelo aquecimento global.

A nova etapa no Pantanal do Projeto Água Vida complementa a ação iniciada em 2019, quando foram doadas cerca de mil mudas de árvores ao ICMBio, para o trabalho de reflorestamento da mata ciliar às margens do Rio Perdido, no Parque Nacional da Serra do Bodoquena. A reserva ambiental abriga mais de 340 espécies de aves, 195 de mamíferos e 50 de peixes.

A ação também financiou a confecção de caixas-ninho, instalados no parque para procriação da arara-azul. Todas as iniciativas do projeto foram financiadas com recursos obtidos com as vendas de fotos de Mário Barila.

Os interessados em conhecer mais sobre as atividades do Projeto Água Vida e contribuir com as ações de Mário Barila podem acessar o blog do fotógrafo no site ou a página no Instagram/@barila.

