Psicólogo explica comoção global após abandono de macaquinho no Japão

O caso do macaquinho Punch, em um zoológico no Japão, provocou comoção mundial nas últimas semanas e impulsionou as vendas do bichinho de pelúcia oferecido a ele como companhia. A repercussão mobilizou debates sobre empatia, proteção a filhotes e os mecanismos emocionais ativados em situações de vulnerabilidade.

Para o psicólogo Thiago Ayala, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), especialista em Psicologia da Saúde, a força simbólica da imagem ajuda a explicar a reação global.

Segundo o especialista, a história reúne três elementos de forte impacto emocional: um filhote vulnerável, sinais visíveis de sofrimento e a busca por conforto. A combinação ativa respostas imediatas de empatia e proteção. Ele pondera, no entanto, que é preciso cautela para não interpretar a situação exclusivamente sob uma ótica humana, desconsiderando as particularidades da espécie.

Ayala afirma que casos envolvendo filhotes e crianças tendem a gerar maior mobilização social porque despertam instintos ligados ao cuidado e à proteção. A fragilidade e a dependência nessa fase da vida intensificam a percepção de injustiça diante de situações de abandono ou violência.

O esgotamento da pelúcia nas lojas também é explicado pela identificação emocional do público com a narrativa. O objeto deixa de ser apenas um produto e passa a simbolizar acolhimento e vínculo. Ao adquiri-lo, muitas pessoas sentem que participam, ainda que simbolicamente, da história que as comoveu.

Do ponto de vista psicológico, objetos macios e previsíveis podem funcionar como fontes de conforto em momentos de estresse. Ayala cita o experimento do psicólogo Harry Harlow, que demonstrou que filhotes de macacos buscavam contato com uma estrutura revestida de pano, mesmo quando a alimentação era oferecida por outra, de arame. O estudo evidenciou que o vínculo é sustentado não apenas pela nutrição, mas pelo conforto do contato.

A análise também dialoga com o conceito de objeto transicional desenvolvido por Donald Winnicott. Itens como panos ou ursinhos podem auxiliar na regulação emocional diante de medo, ausência ou insegurança. Embora não substituam o cuidado real, funcionam como apoio simbólico em momentos de vulnerabilidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também