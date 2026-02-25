Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Comportamento

Psicólogo explica comoção global após abandono de macaquinho no Japão

Especialista do Humap-UFMS analisa os fatores emocionais por trás da repercussão

25 fevereiro 2026 - 15h38Luiz Vinicius
A comoção ocorre porque a história reúne três elementos muito potentes: filhote vulnerável, sinais visíveis de sofrimento e busca de confortoA comoção ocorre porque a história reúne três elementos muito potentes: filhote vulnerável, sinais visíveis de sofrimento e busca de conforto   (Divulgação)

O caso do macaquinho Punch, em um zoológico no Japão, provocou comoção mundial nas últimas semanas e impulsionou as vendas do bichinho de pelúcia oferecido a ele como companhia. A repercussão mobilizou debates sobre empatia, proteção a filhotes e os mecanismos emocionais ativados em situações de vulnerabilidade.

Para o psicólogo Thiago Ayala, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), especialista em Psicologia da Saúde, a força simbólica da imagem ajuda a explicar a reação global.

Segundo o especialista, a história reúne três elementos de forte impacto emocional: um filhote vulnerável, sinais visíveis de sofrimento e a busca por conforto. A combinação ativa respostas imediatas de empatia e proteção. Ele pondera, no entanto, que é preciso cautela para não interpretar a situação exclusivamente sob uma ótica humana, desconsiderando as particularidades da espécie.

Ayala afirma que casos envolvendo filhotes e crianças tendem a gerar maior mobilização social porque despertam instintos ligados ao cuidado e à proteção. A fragilidade e a dependência nessa fase da vida intensificam a percepção de injustiça diante de situações de abandono ou violência.

O esgotamento da pelúcia nas lojas também é explicado pela identificação emocional do público com a narrativa. O objeto deixa de ser apenas um produto e passa a simbolizar acolhimento e vínculo. Ao adquiri-lo, muitas pessoas sentem que participam, ainda que simbolicamente, da história que as comoveu.

Do ponto de vista psicológico, objetos macios e previsíveis podem funcionar como fontes de conforto em momentos de estresse. Ayala cita o experimento do psicólogo Harry Harlow, que demonstrou que filhotes de macacos buscavam contato com uma estrutura revestida de pano, mesmo quando a alimentação era oferecida por outra, de arame. O estudo evidenciou que o vínculo é sustentado não apenas pela nutrição, mas pelo conforto do contato.

A análise também dialoga com o conceito de objeto transicional desenvolvido por Donald Winnicott. Itens como panos ou ursinhos podem auxiliar na regulação emocional diante de medo, ausência ou insegurança. Embora não substituam o cuidado real, funcionam como apoio simbólico em momentos de vulnerabilidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/2/2026
Danilo Costa
Comportamento
Um ano sem Danilo Costa: legado profissional e humano segue presente
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/2/2026
Esta foi a primeira captação de órgãos no HU-UFGD desde 2023
Comportamento
HU-UFGD reforça importância da doação de órgãos em cirurgia que beneficiou três pacientes
Banda de rock gospel, Rosa de Saron, abre campanha da Fraternidade deste ano
Comportamento
Sábado é dia de feira e show gratuito da Rosa de Saron em Campo Grande
Banda de rock gospel, Rosa de Saron, abre campanha da Fraternidade deste ano
Comportamento
Carnaval se despede nas ruas e parque recebe show gratuito da Rosa de Saron no fim de semana
Foto: Reprodução
Comportamento
Consumo de suplementos avança entre mulheres e fortalece setor wellness
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/2/2026

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr