Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Comportamento

Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma para cristãos

Este período de 40 dias é dedicado à oração, jejum e preparação para a Páscoa

18 fevereiro 2026 - 08h22Sarah Chaves    atualizado em 18/02/2026 às 08h32
Imposição das CinzasImposição das Cinzas   (Foto: Thays Orrico/Unsplash)

Esta Quarta-feira de Cinzas (18), celebrada no dia seguinte ao Carnaval, marca o início da Quaresma no calendário cristão. A data abre um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, a principal celebração do cristianismo.

Nas igrejas católicas, a celebração é marcada pelo rito da imposição das cinzas. Durante a missa, os fiéis recebem uma cruz desenhada na testa com cinzas, em um gesto que simboliza arrependimento acompanhado de preces para a conversão e à reflexão espiritual.

A Quaresma se estende da Quarta-feira de Cinzas até a Sexta-feira Santa, antes da celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. O período remete aos 40 dias que, segundo a tradição bíblica, Jesus passou no deserto em oração e jejum.

Durante a Quaresma, os cristãos são convidados a intensificar práticas como oração, jejum e caridade, como um momento de rever atitudes, fortalecer a fé e preparação espiritual para a Páscoa.

Embora a Quarta-feira de Cinzas não seja feriado nacional, em muitos locais o expediente começa apenas no período da tarde, após as celebrações religiosas. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Foto: Divulgação
Comportamento
Shopping Campo Grande inaugura parque indoor com 22 atrações
Folia de patinhas: CarnaPet agita a terça de carnaval em shopping da Capital
Comportamento
Folia de patinhas: CarnaPet agita a terça de carnaval em shopping da Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/2/2026
Crédito: Warner/Divulgação
Comportamento
Do clássico ao cult: 13 filmes para a sexta-feira 13
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/2/2026

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad