Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma para cristãos

Esta Quarta-feira de Cinzas (18), celebrada no dia seguinte ao Carnaval, marca o início da Quaresma no calendário cristão. A data abre um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, a principal celebração do cristianismo.

Nas igrejas católicas, a celebração é marcada pelo rito da imposição das cinzas. Durante a missa, os fiéis recebem uma cruz desenhada na testa com cinzas, em um gesto que simboliza arrependimento acompanhado de preces para a conversão e à reflexão espiritual.

A Quaresma se estende da Quarta-feira de Cinzas até a Sexta-feira Santa, antes da celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. O período remete aos 40 dias que, segundo a tradição bíblica, Jesus passou no deserto em oração e jejum.

Durante a Quaresma, os cristãos são convidados a intensificar práticas como oração, jejum e caridade, como um momento de rever atitudes, fortalecer a fé e preparação espiritual para a Páscoa.

Embora a Quarta-feira de Cinzas não seja feriado nacional, em muitos locais o expediente começa apenas no período da tarde, após as celebrações religiosas.

