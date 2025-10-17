Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Renato Albani apresenta novo show "A Ignorância É Uma Dádiva" em Campo Grande

Humorista promete risadas e reflexões sobre amadurecimento e redes sociais no Bosque dos Ipês

17 outubro 2025 - 18h12Carla Andréa

O humorista Renato Albani volta a Campo Grande no dia 25 de outubro com o espetáculo “A Ignorância É Uma Dádiva”, no Bosque dos Ipês.

O sucesso foi tanto que a sessão das 21h esgotou rapidamente, levando à abertura de uma sessão extra às 19h, para atender à alta procura do público.

Em seu novo show, Albani apresenta uma fase mais madura e reflexiva, sem perder o tom leve e bem-humorado que o consagrou na comédia stand-up.

O artista aborda temas como amadurecimento, redes sociais e vida moderna, misturando crítica, ironia e espontaneidade.

A turnê de “A Ignorância É Uma Dádiva” está passando por diversas cidades brasileiras e, em breve, seguirá para a Europa, com apresentações confirmadas em Portugal e na Irlanda.

Os ingressos para o espetáculo em Campo Grande estão disponíveis pelo site. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exposição de carros antigos une paixão automotiva e solidariedade neste sábado na Capital
Comportamento
Exposição de carros antigos une paixão automotiva e solidariedade neste sábado na Capital
Iniciativa criada por quatro enfermeiras fortalece empreendedorismo feminino na Capital
Comportamento
Iniciativa criada por quatro enfermeiras fortalece empreendedorismo feminino na Capital
McDonald's lança baldes temáticos para o Dia das Bruxas
Comportamento
McDonald's lança baldes temáticos para o Dia das Bruxas
Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS
Comportamento
Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS
Crianças acompanham atividades sobre mês da árvore
Comportamento
Para a criançada: Dia das Crianças tem diversão para toda família na Capital; confira
O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019
Comportamento
Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste
Ação de Adoção
Comportamento
Feira promove adoção de cães resgatados de maus-tratos em Campo Grande
Crianças comendo hambúrgueres em ação passada.
Comportamento
Ação de Dia das Crianças leva hambúrguer, brincadeiras e música na Capital
Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Saúde
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé