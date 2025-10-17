Renato Albani apresenta novo show "A Ignorância É Uma Dádiva" em Campo Grande

O humorista Renato Albani volta a Campo Grande no dia 25 de outubro com o espetáculo “A Ignorância É Uma Dádiva”, no Bosque dos Ipês.

O sucesso foi tanto que a sessão das 21h esgotou rapidamente, levando à abertura de uma sessão extra às 19h, para atender à alta procura do público.

Em seu novo show, Albani apresenta uma fase mais madura e reflexiva, sem perder o tom leve e bem-humorado que o consagrou na comédia stand-up.

O artista aborda temas como amadurecimento, redes sociais e vida moderna, misturando crítica, ironia e espontaneidade.

A turnê de “A Ignorância É Uma Dádiva” está passando por diversas cidades brasileiras e, em breve, seguirá para a Europa, com apresentações confirmadas em Portugal e na Irlanda.

Os ingressos para o espetáculo em Campo Grande estão disponíveis pelo site. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também