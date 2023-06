Restaurantes da Capital preparam 'menu especial' para o Dia dos Namorados

Dia dos Namorados chegando, e uma das programações mais procuradas pelos Campo-grandenses é o jantarzinho romântico. Já pensando na noite especial, alguns restaurantes já divulgaram as promoções e os menus para a próxima segunda-feira (12). O JD1 reuniu os mais procurados!

Confira alguns dos restaurantes da Capital que já estão com reservas disponíveis:

Sweet Café e Confeitaria - Em especial para o Dia dos Namorados, o local abrirá para o jantar. No menu do dia 12 está incluso entrada + prato principal + sobremesa. As bebidas e o serviço serão cobrados à parte. As reservas serão para às 19h e para às 21h30, com tempo de estadia de 2h (tolerância de atraso de 15 minutos). Também estarão atendendo por ordem de chegada mediante disponibilidade. O valor por casal é de R$ 280,00. Reservas: (67) 3349-4441.

Coco Bambu - Com um cardápio especial para a data, será servido Espaguete Coco Bambu (para duas pessoas) + vinho tinto Vasto (Montepulciano d'Abruzzo). A edição especial será válida para o dia 11 no jantar, e nos dias 12 e 13 no almoço e no jantar. O valor por casal é de R$ 279. Mais informações.

Canto do Cupim - O menu para a data oferece Filé à Parmegiana + 2 taças de vinho + sobremesa cheesecake. Também haverá música ao vivo no restaurante. A opção de jantar é exclusiva para o dia 12 de junho. O valor por casal é de R$ 179,90. Mais informações: (67) 3222-2111.

Fatto Di Amore - O jantar especial da casa servirá um menu de 5 etapas: Antipasto 1 - Tábua de frios; Antipasto 2 - Arancini de limão siciliano com camarão; Primo Piatto - Cannelloni 4 formaggi; Secondo Piatto - Risoto e queijo com medalhão de filé mignon ao molho de vinho tinto; Dolce - Picfiteroles com gelato de baunilha e calda de chocolate. O jantar será à luz de velas e com apresentação de violino. O valor por pessoa é de R$ 360. Reservas no WhatsApp: (67) 99684-2683.

Outback - Com o Bold Love Week para o Dia dos Namorados, o restaurante celebra a data realizando a semana dos namorados, de 5 a 18 de junho. Os combos são por casal, para que os pombinhos escolham o "match perfeito". É servido o prato principal + sobremesa + 2 bebidas. O valor por casal é a partir de R$ 139,90. Saiba mais.

Olívia Rooftop Eat & Drink - Uma noite especial foi programada pelo restaurante, repleta de sabor e romance para tornar o dia ainda mais memorável. Serão servidos 2 entradas + 2 pratos principais + 2 sobremesas + 1 vinho à escolha do menu especial. Estão disponíveis dois horários para reservas: das 19h às 21h30 e das 21h30 às 23h30. Haverá show de bandas convidadas, show de violino e piano, além do restaurante totalmente temático. O valor por casal é de R$ 700.

Sushi Campo Grande - E para os casais apaixonados em sushi, o restaurante que atende somente nas modalidades delivery e retirada, estará aberto das 18h às 22h30, com combos especiais para a data romântica. Reservas e mais informações: (67) 99249-6436.

