Paixão pela corrida une três gerações de uma família em campeonatos da Capital

O mês de maio vai chegar com um gosto de “premiação no ar” para a família do advogado Octávio Augusto de Oliveira. Isso porque a família inteira costuma participar de corridas, e estarão presentes na 2ª Corrida Unimed Campo Grande que acontecerá no próximo mês. Octávio e mais sete familiares são apaixonados pelo esporte e já estão com tudo pronto para a competição do próximo dia 4, no Parque dos Poderes, uma realização da cooperativa médica para toda a população de Mato Grosso do Sul, em prol da saúde.



“Da turma da corrida, somos: eu, meu primo e uma prima, o trio com 29 anos. Minha mãe Esther, de 60 anos, meus tios José e Sara, com 52 anos, cada, e minha avó Deolina, de 81, também integram o grupo. E seu marido, meu avô Jesus, de 85 anos, completa esse time, participando sempre das caminhadas”, contou o advogado, que diz ter aprendido a gostar das corridas por influência da mãe, que incentivou boa parte da família. “Eu sempre gostei de esportes e sempre cuido da minha saúde, mas a maior corredora da família, que já completou três maratonas, certamente foi ela, que corre desde os 40 anos”, explicou ele.



No ano passado, na estreia do evento, Deolina Sousa de Oliveira conquistou o 3º lugar em sua categoria. O neto, orgulhoso, fez uma ressalva: “lembrando que a categoria dela é para maiores de 70 e ela tinha 80 anos”.



Moradores de Campo Grande, a grande família procura praticar o esporte com constância. “A principal vantagem em correr em família é a motivação em cuidarmos da nossa saúde, juntos. Além disso, temos momentos nossos nos treinos e nas provas”, detalhou.



A avó, que começou o hábito aos 70 anos, adora esses momentos, mas diz que após um percurso cumprido, “a felicidade é por ter conseguido correr mais uma corrida”.



A mãe do advogado, a procuradora de Estado Esther Sousa de Oliveira, considerada a grande incentivadora do grupo, argumentou que a corrida só traz benefícios, tanto para saúde física como emocional e que cada corrida é um desafio. “Terminar a prova é vencer. O começo é difícil, mas o bem-estar que se adquire após o treino faz valer a pena o esforço”, diz, ela mesma relembrando que na primeira prova de 5 km “parecia que o coração ia sair pela boca, quase morri.” Em 2023, ela conquistou o 1º lugar em sua categoria de faixa etária.



Para envolver a família no esporte, ela diz que o exemplo é o maior incentivo. “Muitas vezes, a família ia às largadas para prestigiar e a energia dos atletas é contagiante”, finalizou.



Sobre a prova

As inscrições para a 2ª Corrida Unimed Campo Grande estão encerradas, mas o público pode ir prestigiar os atletas. E fique atento: ela será realizada no dia 4 de maio, no Parque dos Poderes, com abertura da arena às 16h e o início da corrida às 18h (em um único pelotão). Tanto o local de largada quanto o de chegada será na rotatória da Av. Mato Grosso com a Av. Dr. Fadel Tajher Iunes.



Serão várias modalidades de participação, inclusive para crianças e presença de pets. As distâncias percorridas serão: 5km, 10km, Corrida Kids de até 500m (para crianças de 5 a 12 anos) e caminhada de 2km, categoria livre, com a liberação de presença dos pets.

