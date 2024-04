Mais uma 'sucuri gigante' é encontrada morta boiando em rio de MS; assista

Uma sucuri, de aproximadamente 6 metros de comprimento, foi encontrada morta às margens do rio Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. O animal foi encontrado pelo agricultor Rony Dronov, durante uma pescaria na região.

Ao g1, Rony contou que estava pescando com os amigos na última segunda-feira (22), quando se deparou com o animal na beira do rio. “Foi a maior sucuri que já vi até hoje, infelizmente ela tava morta. Tinha um volume bem grande na barriga dela, não sei se esse poderia ter sido o motivo da morte”.

Vale lembrar que esta é a segunda sucuri encontrada morta nos rios de Mato Grosso do Sul em menos de um mês. Em março deste ano, a famosa sucuri Ana Júlia, também foi encontrada morta. No entanto, a Polícia Científica do Estado descobriu que a serpente morreu de causas naturais.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) informou que atua no resgate de animais silvestres para encaminhar ao atendimento veterinário ou em crimes ambientais. Com isso, quando o animal é encontrado em óbito, a PMA não é acionada.

