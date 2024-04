Maria Cecília & Rodolfo gratuito! Festa da Linguiça de Maracaju começa na sexta

A tradicional 'Festa da Linguiça de Maracaju' começa nesta sexta-feira (3) e vai até o domingo (5), com shows, atração circense e a famosa linguiça que não pode faltar.

A abertura do evento, será com entrada gratuita para o show de Maria Cecília e Rodolfo, seguido do Grupo Tradição, além de atrações circenses do Circo do Mato.

Ainda na sexta-feira, às 20h haverá apresentação de Flash Dance com a organização do coreógrafo Edson Clair.

Já no sábado (4), terá show da dupla Guilherme & Benuto e Trio Parada Dura. Os ingressos podem ser comprados pelo site.

No último dia de festa, no domingo (5), às 16h, o Circo do Mato levará ao público o espetáculo grandioso 'mini cirquim nas arábias', e às 12h haverá apresentação de breaking organizada por Sulla Maecawa.

